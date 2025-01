Crise anunciada: como o governo Lula criou e perdeu o debate sobre o Pix

O recuo do governo federal na ideia de ampliar a fiscalização sobre transações via Pix expôs, mais uma vez, as fragilidades na articulação e na comunicação do governo, em um tema sensível para os brasileiros. Criado pelo Banco Central, o Pix conquistou a confiança da população e se tornou indispensável para milhões de cidadãos. Qualquer mudança relacionada ao seu uso exige cautela, clareza e planejamento, algo que o Executivo falhou em demonstrar ao sinalizar, de maneira pouco precisa, que poderia compartilhar dados da ferramenta com a Receita Federal para ampliar o combate a irregularidades fiscais.

A crise foi criada por um erro estratégico: a falta de coordenação sobre a medida, que envolveu Ministério da Fazenda, Receita Federal, Banco Central e ainda áreas de comunicação e política, que não fizeram a devida avaliação prévia do tema.

Em vez de apresentar o debate com clareza, destacando que a medida respeitaria os mesmos limites de sigilo bancário aplicados a outras transações, o governo deixou margem para interpretações que sugeriam uma vigilância excessiva do Estado sobre os cidadãos. Esse ruído foi o suficiente para alimentar uma reação negativa de especialistas, empresários e políticos, além de criar receios na população.

Como se não bastasse a falta de clareza oficial, o episódio foi agravado pela disseminação de notícias falsas, e esse é um ponto importante do debate. O tema rapidamente foi tomado por boatos de que o governo monitoraria todas as transações realizadas via Pix. Mesmo que o Ministério da Fazenda tenha negado categoricamente essa possibilidade, o estrago já estava feito. A narrativa de vigilância total encontrou eco em uma sociedade já sensível ao tema da privacidade financeira e da polarização política, fragilizando ainda mais o posicionamento do Executivo.

O Pix se tornou popular

A ferramenta de pagamento instantâneo é um símbolo de inclusão financeira e agilidade para os brasileiros. Qualquer medida que envolva este sistema tem eco, principalmente se mal formulada. O resultado não poderia ser outro: desgaste político desnecessário, perda de confiança em um tema de enorme sensibilidade e o fortalecimento de narrativas que colocam o governo sob suspeita de controle excessivo.

É importante lembrar que o governo já fiscaliza transações financeiras por outros mecanismos, como o cruzamento de dados de grandes movimentações bancárias. Assim, a proposta sobre o Pix nem sequer era inovadora. Ao se comunicar de forma desencontrada, o Executivo não só criou resistência, como deu munição para adversários políticos e para redes de desinformação.