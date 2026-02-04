Almoço com o governador volta a animar deputados aliados sobre o ano eleitoral
Diante de insatisfações de aliados com o andamento de projetos do governo nos municípios, Elmano prometeu novo ritmo à relação.
O primeiro dia útil de fevereiro foi marcado por uma reaproximação entre o governador Elmano de Freitas (PT) e sua base aliada na Assembleia Legislativa. Após a leitura da tradicional mensagem governamental na abertura dos trabalhos da Casa, o petista reuniu deputados para um almoço reservado no Palácio da Abolição. Nos bastidores, o ato serviu para redimensionar expectativas e reafirmar compromissos, após um janeiro tomado por especulações e inquietações entre aliados.
Na tribuna, Elmano adotou um tom conciliador, afagando lideranças como Camilo Santana e Cid Gomes. Depois, em privado, falou diretamente aos parlamentares sobre as demandas políticas no ano eleitoral.
Reafirmações indicam candidatura
Segundo relatos à Coluna, o chefe do Executivo não falou diretamente sobre a eleição, mas ficou claro aos parlamentares o plano dele de ser candidato à reeleição. Para os deputados, os gestos no ambiente fechado reforçaram a mensagem de que o governador está no jogo.
No almoço, Elmano agradeceu aos parlamentares pelo apoio em votações de projetos importantes e comparou o cenário estadual ao entrave enfrentado pelo presidente Lula no Congresso Nacional. Com isso, reforçou a importância da coesão interna da base diante de um ano de disputas acirradas.
Veja também
Ponto central: focos de insatisfações
Mas o ponto central e mais sensível da conversa foi outro: a liberação de recursos e a execução de obras nos municípios do Interior. Desde o segundo semestre do ano passado, parlamentares vinham expressando, nos bastidores, insatisfação com a lentidão na tramitação de demandas.
Agora, ouviram diretamente do governador a promessa de que o cenário vai mudar a partir deste mês. Elmano afirmou que determinou à equipe de articulação política a retomada dos contatos com os deputados e a aceleração na execução de convênios e investimentos regionais.
Presença do governo nas bases
Essa sinalização, considerada crucial por deputados que dependem da presença do governo em suas bases, voltou a animar o grupo governista, especialmente diante de um cenário em que a oposição se articula e tem o forte nome de Ciro Gomes (PSDB) na disputa.
As críticas contundentes ao governo na área da segurança pública seguem sendo a principal dificuldade, mas aliados consideram que Elmano tem lastro para a disputa.