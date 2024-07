Aliados querem Lula na convenção que vai confirmar Evandro Leitão como candidato do PT em Fortaleza

Aliados de Evandro Leitão, pré-candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, estão tentando uma vaga na agenda do presidente Lula para definir a data da convenção do petista. O prazo vai de 20 de julho a 5 de agosto, mas a agenda presidencial é que deve ditar o dia do ato, caso seja possível ele estar em Fortaleza neste período.