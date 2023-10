Aliados de Cid cogitam retomar estratégia de convocar diretório para votar nova direção do PDT

O grupo de parlamentares ligado ao senador Cid Gomes, destituído da presidência estadual do PDT nesta segunda-feira (2), está discutindo estratégias de como devem agir após a decisão anunciada por André Figueiredo.

O que parece mais próximo de acontecer é o grupo, liderado pelo próprio senador, retomar a estratégia traçada em maio deste ano de colher assinatura da maioria dos membros do diretório estadual e convocar uma reunião para fazer pressão por uma votação sobre a Presidência Estadual da legenda.

Veja também

Cid Gomes e os aliados dizem que têm maioria no diretório e que, 80% do partido no Estado validam a estratégia de apoiar o governo Elmano e reatar a aliança estadual com o PT.

O grupo ligado ao deputado André Figueiredo e ao ex-prefeito Roberto Cláudio, entretanto, contesta a possibilidade.

Sinal de novo embate judicial no partido.