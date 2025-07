A crítica de Tasso Jereissati ao tarifaço de Trump ao Brasil na frente de bolsonaristas

Em reunião com deputados de oposição em seu escritório em Fortaleza, na última terça-feira (15), o ex-senador Tasso Jereissati não poupou críticas ao tarifaço imposto por Donald Trump ao Brasil. Diante de parlamentares bolsonaristas, ele foi direto: alertou para os impactos negativos da medida na economia nacional, com reflexos especialmente duros no Ceará.