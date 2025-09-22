Latam anuncia incorporação de jatos Embraer E2 à frota

A Latam vai incorporar aeronaves Embraer E2 à sua frota, tornando-se a segunda companhia aérea em operação a utilizar o modelo. Atualmente, apenas a Azul utiliza esses jatos.

As informações foram divulgadas na manhã desta segunda-feira (22). O movimento reforça a presença da fabricante brasileira no mercado internacional, ampliando a concorrência com Boeing e Airbus.

A Latam anunciou a incorporação do jato Embraer E195-E2 à sua frota com um pedido de até 74 aeronaves, sendo 24 encomendas firmes e 50 opções de compra. As entregas começam no segundo semestre de 2026, inicialmente para a operação no Brasil, com possibilidade de expansão para outras afiliadas do grupo.

O investimento, segundo a companhia, busca reforçar a malha aérea na América do Sul e pode ampliar em até 35 os 160 destinos já atendidos pela companhia. A aviação brasileira será mais democrática. Mercados menores vão voar mais. O Ceará e o Nordeste serão muito beneficiados. Viva!