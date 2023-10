Gol oferta voos diretos entre Fortaleza e Montevidéu para final da Copa Sul-Americana

A Gol Linhas Aéreas disponibiliza no seu site venda de um voo não-regular para Montevidéu, capital do Uruguai, no dia 28 de outubro, dia da final da Copa Sul-Americana, em que o Fortaleza Esporte Clube é finalista.

O voo G39500 está programado para sair de Fortaleza às 05h35 da manhã, chegando a Montevidéu às 11h15. O trecho está cotado a R$ 3.110,22.

Para o retorno à Fortaleza, há a opção de dois horários diretos à venda:

G39501, saindo do Uruguai às 04h30 do domingo (29), por R$ 3.652,97 e o G39502, saindo às 16h55, custando R$ 4.208,88.

Os preços foram encontrados em pesquisas no dia 7 de outubro.

Opções com outras companhias

Em pesquisas na Latam e Azul, não há voos diretos, somente opções com conexões.

Destaque para os altos preços da Azul: o voo saindo de Fortaleza na sexta-feira, dia 27/10, é encontrado por incríveis R$ 7.115,97. O retorno no dia 29, preço mais módico é visto por R$ 7.322,84. Ida e volta por quase R$ 15 mil.

Com a Latam, voos que chegam no sábado a Montevidéu, antes do início da partida, que começa às 17h, os preços de ida custam mais que R$ 3.100,00.

Para o retorno com a Latam, há opções mais econômicas: R$ 2.544,00 com saída da capital do Uruguai às 11h10 do domingo, 29, e chegada em Fortaleza às 23h.

Voo fretado da Sideral

No Instagram, o perfil @razaotricolor1918 oferece voo fretado com a companhia aérea de fretamentos e cargueira Sideral, que topou fazer o voo com o Boeing 737-800.

O voo será para Punta Del Este com saída na quinta-feira, dia 26/10 e retorno no domingo 29/10.

A aeronave será totalmente personalizada com a temática do Fortaleza, o “Laion”.

O investimento informado no perfil é de R$ 9.516,00. Segundo informações, o voo já está 50% preenchido.

No voo será possível “batucada, levar bateria” e terá a “bagunça tricolor”.

