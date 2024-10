Emergência a bordo faz voo com destino a Barcelona, na Espanha, desviar para Fortaleza

Um Boeing 787-900 da Latam, cumprindo o trecho Guarulhos-Barcelona, na Espanha, desviou seu curso e pousou em Fortaleza por volta das 21h30 da noite dessa quinta (24).

Legenda: Diagrama demonstrando o desvio do 787-900 da Latam Foto: Reprodução Flightradar24

O voo passava no través de Salvador (pouco depois de Salvador) quando passou a aproar Fortaleza para pouso. Segundo a Fraport, concessionária do Aeroporto Pinto Martins, o motivo do alternado, termo que indica o desvio não programado de uma aeronave, foi causado por emergência médica: “teremos um alternado por ocorrência médica”.

Em nota, a Latam informou que o voo LA8114 "foi desviado para o aeroporto de Fortaleza para prestar atendimento médico a um passageiro que teve um mal-estar a bordo".

"No momento da redação desta nota, o voo segue a caminho de Fortaleza. A partir do pouso e atendimento ao passageiro, serão avaliadas as providências para a continuidade do voo para Barcelona. A companhia ressalta que seguiu todos os protocolos previstos para esse tipo de situação e reitera que adota todas as medidas de segurança possíveis, técnicas e operacionais, para garantir uma viagem segura para todos"

Voos alternados

Só em 2024, já houve pelo menos 6 alternados de voos internacionais da Latam em Fortaleza, maior base da companhia no norte-nordeste.

O desvio para a capital cearense pode ter ligação com o fato de Fortaleza ter mais infraestrutura para receber aeronaves maiores da Latam.

Ainda, voando a Fortaleza, gastaria mais 1h e 20 minutos (da posição de onde estava próximo a Salvador). Isso permitiria queimar mais combustível e se enquadrar naturalmente no peso máximo de pouso, evitando a necessidade de esperas no ar para queimar combustível, como ocorreu com o avião presidencial no início de outubro.

De fato, a aeronave pousou sem realizar esperas e torcemos pela saúde do passageiro.

