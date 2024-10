Avião da FAB que caiu em Natal realizava exercício de guerra; veja vídeo

A aeronave Northrop F5 que caiu nessa terça-feira (23) na Grande Natal, no Rio Grande do Norte, está no contexto de exercícios aéreos que precedem o Exercício Cruzeiro do Sul (Cruzex) que a Força Aérea Brasileira (FAB) realiza, entre os dias 3 e 15 de novembro, na Base Aérea de Natal (BANT), em Parnamirim (RN).

Esta edição reúne 16 países e cerca de 50 aeronaves e é o maior Exercício Operacional Multinacional de Guerra da América Latina.

Há vários dias, aeronaves de várias forças aéreas das Américas chegam a Natal para preparativos antes do exercício.

A FAB vem preparando regiões no RN com radares móveis de forma a integrarem o centro de vigilância que auxiliará o controle de espaço aéreo para o exercício.

A cidade de Caicó, no sertão potiguar, abrigará um radar de defesa aérea que será instalado no local para apoiar o exercício Cruzex, marcado para acontecer em novembro.

A FAB já iniciou o transporte de todo o equipamento para o local, com destaque para a antena de 45 metros quadrados. O objetivo é refinar a cobertura radar e aprimorar a supervisão das áreas de voo naquela região.

Centenas de aeronaves do Brasil e outros países vão realizar missões de treinamento, com destaque para a simulação de ataques com participação de diversas aeronaves dos Estados Unidos, Peru, Portugal, Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, Colômbia e Brasil.

A aeronave estaria baseada na Base Aérea de Natal e caiu durante exercícios aéreos por eventuais problemas nos motores. Vídeos na internet até mostram aparentes sinais de mau funcionamento dos propulsores.

A aeronave caiu em área desabitada, o piloto teria se ejetado e sido resgatado por helicóptero Caracal, EC 725, da Força Aérea. O piloto foi levado de volta para Base Aérea de Natal (BANT), de onde iria até um hospital.

A Força Aérea possui até 32 caças F-5EM/FM, de origem americana e fabricados nos anos 1970. A manutenção dos caças é realizada no Parque de Material Aeronáutico de São Paulo – PAMASP.

As aeronaves foram modernizados pela FAB nas últimas décadas. Estes deverão ser substituídos gradativamente pelos recém-chegados Saab Gripen NG até 2029.

“A Força Aérea Brasileira (FAB) informa que, nesta terça-feira (22/10), uma aeronave F-5M se acidentou em Natal (RN), durante um voo de treinamento. O militar, antes de realizar o procedimento de ejeção da aeronave com sucesso, direcionou-a para uma região desabitada, havendo sido resgatado por equipe de salvamento da FAB. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) investigará o acidente a fim de identificar os possíveis fatores contribuintes para evitar que novas ocorrências semelhantes ocorram”, informou a FAB à coluna.

