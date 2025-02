América do Sul, EUA ou Europa: quais as possibilidades do novo voo internacional da Latam em Fortaleza?

A Latam e o Governo do Ceará anunciam nesta sexta-feira (7) um novo voo internacional a partir de Fortaleza. A companhia não informou qual o destino vai operar, deixando para esta sexta-feira o anúncio oficial. No entanto, a coluna cogitou algumas possibilidades de destinos.

Orlando ganha força

Existe uma forte possibilidade de que o novo voo seja para Orlando. Nesta semana, a coluna publicou que a Azul reduzirá drasticamente as operações para a Flórida (Fort Lauderdale e Orlando) a partir de Recife.

Logo, se abre um espaço no mercado que poderia ser preenchido pela Latam em Fortaleza. Além disso, a empresa já operou na capital cearense voo para Orlando poucos anos atrás.

“A Latam está atenta às oportunidades para ampliar a sua operação internacional e qualquer novo investimento será comunicado oportunamente”, disse a empresa por meio de nota.

Por outro lado, esse voo precisaria ser realizado com um avião widebody, um tipo de aeronave de fuselagem larga e de operação mais cara. Será se a Latam encara? Ano passado propôs Santiago, porque já poderia usar aeronaves de corredor único para destinos internacionais em termos de legislação.

Ainda, nem grandes aeroportos em operações da Latam, como Lima, possuem operações para Orlando, de forma que a Latam prefere fazer voos a Miami com conexão a Orlando.

Lima é outro destino provável

Outra opção, seria eventualmente um novo voo para Lima no Peru, hub Latam. Um voo para Lima a partir de Fortaleza poderia fazer sentido. Seria um novo voo, é um grande hub da Latam, e a Latam voa de Porto Alegre e Curitiba para lá, além do hub Brasília.

Quando a Latam ligou Brasília a Santiago, com pouco tempo, veio o voo Fortaleza-Santiago.

A operação para Lima seria interessante. Fortaleza ganharia um 3º destino internacional e inédito com a Latam e iria se formando uma ligação do Cone-Sul com Fortaleza. Seria uma ótima oportunidade para trazer chilenos e peruanos para Fortaleza e voarem daqui para a Europa com a Latam e seus A321 XLR.

Uma eventual ligação entre Fortaleza e Lima seria um trilho inicial muito coerente, dado que a Latam já disse que seus A321 XLR estarão em Lima. Como é provável que também estejam em Fortaleza, estaria ligada a forma de compartilhar uma aeronave entre as duas cidades.

Buenos Aires ou Bogotá

A Gol tem tido bons resultados para Buenos Aires em geral em todo o Nordeste. Será se a Latam deseja entrar para ter mais passageiros a Buenos Aires? Já voara entre Recife e a capital argentina antes da pandemia, com bons números. Quer voltar?

O ponto negativo seria a própria concorrência na região com Gol e Aerolineas Argentinas. Com a Aerolineas Argentinas, a Latam acabou de reforçar parcerias na região. E quem sabe um voo para Bogotá?

A Latam possui vários destinos a partir da capital colombiana e poderia ter observado o experimento que a antiga Avianca Brasil fez voando para lá. As ocupações da Avianca até Bogotá chegaram a ser boas no pré-pandemia.

Europa não pode ser descartada

Por fim, poderíamos pensar na hipótese mais difícil, mas não nula. Um inédito destino na Europa. Seria uma rota inédita da Latam a partir do Nordeste (pelo menos nos últimos 15 anos), mas seria algo para que a companhia está se preparando.

Precisaria ser com aeronaves widebody, mas serviria para a Latam “conhecer o terreno” em que tem tanta gente de olho: Iberia, Air Europa, KLM. A Latam teria se visto forçada a antecipar voos a Europa antes da chegada dos A321XLR. Seria espetacular! 2025 está começando muito bem!!

Aumento de frequências

Existe ainda uma possibilidade da Latam aumentar suas frequências para Miami ou Santiago. No entanto, o anúncio desta sexta contempla um novo voo ou novo destino a partir de Fortaleza.