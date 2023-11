Aeródromo Dias Branco planeja se tornar aeroporto executivo e poderá ter 5 operações diárias

O Aeródromo Dias Branco, localizado às margens da BR-116, no município de Eusébio, deseja se tornar aeroporto executivo para atender demandas da aviação geral. Entende-se por aviação geral as operações aéreas que não sejam de aviação comercial cujas demandas são atendidas atualmente pelo Aeroporto Internacional de Fortaleza.

Já contamos como o Ceará se destaca na aviação geral com grande quantidade de táxis-aéreos e aeronaves, sobretudo aviões executivos.

Conversamos com a gestão do Aeródromo Dias Branco durante a Aviation XP Nordeste, que ocorreu no próprio espaço do aeroporto em outubro.

Segundo Diego Villas, supervisor do Aeródromo Dias Branco, o projeto de tornar o aeródromo público surgiu há 9 anos. Diego acredita que, após a abertura para tráfegos gerais, deverá haver até 5 movimentos diários entre pousos e decolagens.

O projeto de publicização ganha respaldo também por visar um contexto exitoso do aeroporto executivo de Catarina, na cidade de São Roque, estado de São Paulo. Em menos de 5 anos, o case paulista já enseja ampliações da estrutura para receber a demanda existente.

“Nos espelhamos muito no super bem-sucedido caso do aeroporto executivo Catarina”, explica Villas. O aeroporto executivo Catarina, inaugurado em 2019, rapidamente precisou realizar expansões para acompanhar a demanda da aviação executiva.

O timing do projeto também é oportuno dado ao fechamento do Terminal de Aviação Geral do Pinto Martins, após concessão à Fraport. Perguntamos à concessionária alemã se a aviação geral havia perdido certo protagonismo para sua gestão.

À coluna, a empresa respondeu que “o Fortaleza Airport possui infraestrutura para receber voos e passageiros da aviação geral, incluindo um pátio de aeronaves voltado fundamentalmente para este fim. O Terminal de Aviação Geral – TAG (a edificação) teve seu uso descontinuado, pois a Fraport Brasil, desde que assumiu a gestão do Aeroporto de Fortaleza, se comprometeu com a melhoria da infraestrutura aeroportuária e qualidade dos serviços prestados aos nossos passageiros, disponibilizando o serviço de atendimento a este tipo de aviação pelos hangares alocados neste aeroporto, além de um novo terminal e novos fluxos para os nossos passageiros”.

Estrutura robusta

O Aeródromo Dias Branco dispõe de 5 hangares para a guarda de aeronaves e possui estrutura de pátio para até 5 aeronaves do porte de jatos executivos grandes, como o Global 6000, Gulfstream G-650 e Embraer Praetor.

O aeroporto ainda possui pista de pouso e decolagem, já sinalizada, que chega a 2.146 metros de extensão por 32 de largura. É dimensão de pista de pouso e decolagem de fazer inveja a aeroportos comerciais do Nordeste, como Juazeiro do Norte e Campina Grande.

Ainda o Pavement Classification Number – PCN do Dias Branco possui rigidez 26, próximo do aeroporto executivo Catarina no estado de São Paulo.

Hoje também o aeródromo Dias Branco possui um parque de tancagem para combustível de aviação de 60 mil litros.

Dessa forma, o Dias Branco já nascerá público com uma excelente estrutura.

Investimentos

No curtíssimo prazo, o aeroporto está finalizando ajustes de iluminação de pistas e pátios solicitados pela Anac e está concluindo instalação de PAPIs (Indicador de Rampa de Aproximação de Precisão) em ambas as cabeceiras para poder se tornar público. A homologação deverá sair em poucos meses.

Numa segunda etapa de intenções e investimentos, o aeródromo terá recebido e homologado uma estação meteorológica automática (EMS-A), importada da Europa, para permitir o início de operações IFR, ou regra de voos por instrumentos, do inglês.

Portanto, o aeroporto poderá receber auxílios de navegação baseado em RNAV-GPS, que dispõem posições fictícias no espaço que “entregam” a aeronave pré-alinhada à pista de pouso através do piloto automático. Isso significa mais segurança para as operações.

Segundo a Anac, o aeródromo Dias Branco (SJDS) está em processo de homologação da sua infraestrutura para poder operar comercialmente.

"No final de agosto, a Agência realizou uma inspeção in loco no terminal e constatou algumas não conformidades, que foram encaminhadas à operadora do aeródromo em setembro. Em outubro, a operadora protocolou uma série de documentos para endereçar as questões. A documentação está atualmente em análise pela área técnica responsável da Anac", informou a agência.

Terminal de passageiros

Essa segunda etapa de investimentos está prevista para se encerrar até o fim do ano de 2024, com um terminal de passageiros.

“O projeto do terminal de passageiros terá entre 700 e 800 metros quadrados (m2), terá térreo e mezanino”, explica Diego Villas. “Haverá inclusive espaço para descanso de tripulações”.

Diego explica que desse processo de ampliação de todo o sítio, a gestão do aeródromo expandirá o pátio de aeronaves de 5 para até 19 posições. O grande aumento é devido à previsão clara de demanda pelos serviços.

Internacionalização

Numa 3ª etapa de investimentos, o Grupo Dias Branco preparará a internacionalização do aeródromo.

“Todas essas ações correm em paralelo, mas nossa intenção é tornar o aeródromo internacional. Nossa posição geográfica ajuda muito, queremos ser uma porta de entrada e saída para a aviação.”

“Já estamos em contato com diferentes órgãos envolvidos nos processos de internacionalização como Anvisa, Receita Federal e Polícia Federal (PF). Eles já estão nos passando todas as normas que deveremos obedecer”, explica o Supervisor do aeródromo.

Para a internacionalização, será necessária a implementação de raio-x para inspeção de bagagens e pessoas em salas segregadas. “Todo esse investimento já foi aprovado internamente e buscaremos implementar”, complementa Diego.

Tarifário

Pergunto se o aeródromo se prepara para ter tarifas de operação para a aviação executiva menores que as praticadas, por exemplo, pelo aeroporto internacional Pinto Martins, para atrair demanda.

“Nós certamente teremos tarifas competitivas. Lembro que queremos dar ao nosso público uma experiência de operação realmente diferenciada e queremos fazer isso com preços competitivos”, complementa Diego.

