Aeroporto de Juazeiro do Norte volta a ser o 3º mais movimentado do interior do Nordeste

O Aeroporto de Juazeiro do Norte voltou a ser o 3º mais movimentado do interior nordestino em setembro de 2023. Nos 30 dias, o terminal movimentou 39,7 mil passageiros entre embarque e desembarque, voltando a superar clássicos competidores como o Aeroporto de Petrolina e o de Vitória da Conquista. Os dados são da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Os 10 aeroportos mais movimentados do interior nordestino

Juazeiro do Norte voltou também a apresentar crescimento em relação a setembro de 2022, com alta de 22% na movimentação.

Veja também

Em levantamento da coluna de julho de 2023, o aeroporto do Cariri cearense aparecia em 5º colocado, atrás de Porto Seguro, Vitória da Conquista, Ilhéus e Petrolina.

Com o excelente resultado, Juazeiro do Norte ajuda em uma sinalização de recuperação de demanda da aviação comercial cearense, dado que em julho, todos os 3 maiores aeroportos do estado davam sinais de menos assentos disponíveis.

Apesar disso, Fortaleza e Cruz-Jeri (sobretudo) apresentaram ainda redução quando comparados a setembro de 2022.

As 5 capitais com maior movimentação do Nordeste

Em Juazeiro do Norte, o bom resultado pode ser atribuído a mais operações comerciais. Foram 189 decolagens em setembro de 2023, contra 143 decolagens em setembro de 2022.

Aumentaram-se assentos com a Gol para Guarulhos e com o retorno das operações para Fortaleza tanto com a Azul, quanto com a Voepass.

As movimentações em Juazeiro do Norte podem ainda se manter em níveis elevados, dado que em fevereiro se iniciarão as operações da Gol para Brasília.

Outros destaques

A cidade de Campina Grande continua como grande destaque de movimentação de passageiros, tendo praticamente triplicado o número de viajantes frente a setembro de 2022.

Já explicamos o grande boom de voos no interior da Paraíba.

A soma da movimentação dos aeroportos nordestinos totaliza mais de 27 milhões de passageiros. Todos esses, portanto, são equivalentes a mais de 90% da movimentação de passageiros de Guarulhos-SP.

Por um lado, mostra o grande potencial do Nordeste, porém, mostrar que a aviação comercial brasileira é muito concentrada no Sudeste, tanto, que nenhuma das 4 maiores empresas do Brasil tem sede fora da região.

Movimentação dos aeroportos do Nordeste até setembro e posição ranking nacional

Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando ou enviando mensagem para o meu Instagram: @igorpires.aviacao

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil