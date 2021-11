Série A: Fortaleza e Ceará têm jogos-chave contra Bragantino e Sport; veja o que esperar

A Série A do Brasileiro chegou à 32ª rodada com jogos cada vez mais importantes para Ceará e Fortaleza.

O Tricolor do Pici já pega neste sábado, fora de casa, às 19h, o Bragantino, clube que está imediatamente abaixo do Leão na tabela de classificação e com o mesmo número de pontos (49).

Se vencer, o Fortaleza abre 3 pontos para um rival direto e fica cada vez mais próximo da vaga direta para fase de grupos da Libertadores.

Já o Ceará, no domingo, no Castelão, também às 19h, enfrenta o Sport, times que vivem situações diferentes na tabela, mas o Vovô tem chance de resolver dois problemas de uma vez só.

Se vencer em casa praticamente rebaixa o time pernambucano e também praticamente se livra de qualquer risco de rebaixamento, além de ficar cada vez mais próximo do G-8, se mantendo na briga por pré-Libertadores.

Que os dois cearenses conquistem seus objetivos!