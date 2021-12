Osvaldo merece respeito por tudo que já fez pelo futebol cearense

Mais uma vez venho neste espaço falar um pouco sobre atitudes intolerantes. Não foram poucas neste ano. Já falei também sobre o cuidado que precisamos ter com as opiniões nas redes sociais e como elas podem nos impulsionar em posições extremas.

A vítima da vez foi Osvaldo. Eu não vou entrar no mérito se ele errou ou acertou sobre ter vestido uma camisa de um clube rival. Ou se errou ao tentar 'apagar' a situação e ter colocado um esparadrapo no escudo do Ceará.

Eu sempre me coloco no lugar da pessoa. O que eu faria? Deixaria de prestar solidariedade em um jogo beneficente por conta de uma camisa? Ou vestiria a camisa de um clube rival sem qualquer preocupação?

Enfim, a resposta fica para cada um. Mas o principal que eu quero destacar aqui é a importância de Osvaldo para o futebol cearense.

Ele já salvou o Fortaleza de rebaixamento, já fez gols decisivos e fundamentais pelo Tricolor do Pici nos últimos anos. Na passagem que teve pelo Ceará, em 2011, fez gol de título em turno do campeonato cearense e foi melhor jogador alvinegro da Série A daquele ano, apesar do rebaixamento.

Osvaldo orgulhou todos os cearenses quando se destacou pelo São Paulo e chegou à Seleção Brasileira. Não é qualquer erro ou julgamento que pode apagar uma história que sempre foi construída com o respeito.

Vamos nos deixar levar pelo sentimento natalino. Fiquem com o melhor que as pessoas foram para você. Ninguém é perfeito, muito menos o Osvaldo.