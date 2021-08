Novos esportes olímpicos cobrem decepções do vôlei e judô e ajudam Brasil a alcançar recorde

Além da presença feminina no quadro de medalhas brasileiro, um destaque importante sobre a trajetória do Brasil nos Jogos de Tóquio recai sobre os esportes estreantes em Olimpíadas. Surfe e skate deram ao País 1 ouro e 3 pratas, números que 'cobriram' algumas decepções de esportes tradicionais como vôlei e judô.

Medalhas dos 'novos esportes'

Ítalo Ferreira (surfe) 🥇

Rayssa Leal (skate street) 🥈

Kevin Hoefler (skate street) 🥈

Pedro Barros (skate park) 🥈

Presença constante nos pódios do vôlei de praia, o Brasil ficou muito longe de medalhar nesta edição de Jogos. Assim como o judô, também conhecido por entregar medalhas relevantes, findou em apenas dois bronzes, mesmo com a inovação da competição por equipes, que deu mais uma oportunidade de conquista de medalha.

E poderia ter sido muito mais nos 'novos esportes', caso Gabriel Medina tivesse passado para a final do surfe em decisão polêmica da arbitragem. No skate park, Luizinho Francisco também ficou na bronca após ter feito volta bem superior ao do americano medalhista de bronze.

O potencial dos novos esportes é claro, e o Brasil deve investir mais forte no ciclo dos Jogos de Paris.

Veja as melhores chances e palpites:

A aposta da coluna é que, com alguns dos nomes cotados abaixo, o Brasil feche os Jogos de Tóquio com 5 ouros, 6 pratas e 9 bronzes, ficando abaixo da campanha dos Jogos do Rio, mas batendo o recorde de número absoluto de medalhas, com 20 no total.

Ouro 🥇 (palpite: 5)

Rebeca Andrade (salto) 🥇 ✅

Surfe masculino (Ítalo Ferreira) 🥇 ✅

🥇 ✅ Ana Marcela Cunha (maratona aquática) 🥇✅

Martine Grael/Kahena Kunze (vela) 🥇✅

Beatriz Ferreira (boxe)

Vôlei feminino

Hebert Conceição (boxe)

Isaquias Queiroz (C1 100m)

Futebol masculino

Pâmela Rosa (skate) ❌

Prata 🥈 (palpite: 6)

Kelvin Hoefler (skate street) - 🥈 ✅

Rayssa Leal (skate) 🥈✅

Rebeca Andrade (ginástica individual geral) 🥈 ✅

Pedro Barros (Skate park) 🥈 ✅

Alison/Álvaro (vôlei de praia) ❌

Arthur Nory (ginástica) - ❌

Ágatha e Duda (vôlei de praia) ❌

Bronze 🥉 (palpite: 9)

Legenda: Thiago Braz é o principal atleta brasileiro no salto com vara Foto: COB

Bruno Fratus (natação) 🥉 ✅

Alison dos Santos (400m com barreiras) 🥉

Stefani e Pigossi (tênis) 🥉 ✅

Fernando Scheffer (natação) 🥉 ✅

Daniel Cargnin (judô) - 🥉 ✅

Mayra Aguiar (judô) 🥉 ✅

Isaquias Queiroz e Jacki Godmann (canoagem) 🥉 ✅

Thiago Braz (salto com vara) 🥉 ✅

Vôlei masculino

Ana Patrícia e Rebeca (vôlei de praia) ❌

Futebol feminino ❌

Letícia Bufoni (skate street) - ❌

Nathalie Moellhausen (esgrima) - ❌

Milena Titoneli (taekwondo) - ❌

Tatiana Weston-Webb (surfe) - ❌

Ícaro Miguel (taekwondo) - ❌

Arthur Zanetti (argolas) ❌

Surfe masculino (Ítalo ou Medina) ❌

Bruno/Evandro (vôlei de praia) ❌

Indefinidos

Beatriz Ferreira (boxe) ? ✅

Hebert Conceicão (boxe) ? ✅

Futebol masculino ? ✅