No dia de São João Paulo II, saiba porque o Papa é padroeiro do Ceará Sporting Club

"De longe vieste, para estar no Nordeste, no meu Ceará...". Este é um trecho da letra de 'Obrigado, João Paulo', música interpretada por Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, e que marcou a visita do santo Papa João Paulo II ao Ceará em 1980 para celebração do histórico 10º Congresso Eucarístico Nacional, realizado no estádio Castelão.

E é nessa música que nasce uma relação curiosa entre o Sumo Pontífice e o Ceará Sporting Club, que oficializou em 2016 o ex-líder católico como santo padroeiro do clube. Nesta sexta-feira (22), é celebrado o dia de São João Paulo II, único Papa a visitar o território cearense em toda a história.

Legenda: Visita do Papa João Paulo II em 1980 será relembrada Foto: LC Moreira

Mas voltando à música, o principal não está na letra ou no significado, que é linda por sinal (escute abaixo), mas em quem a escreveu. Padre Gotardo Lemos, um dos grandes torcedores do Ceará, falecido em 2015, compôs a melodia que marcou um dos principais eventos da história do Estado.

Ouça a música

Ao longo dos anos, a música 'Obrigado, João Paulo" também virou uma espécie de segundo hino do Vovô, sempre entoado antes de jogos importantes ou de momentos de dificuldade do clube.

Portanto, nada mais do que justo que o papa, que virou santo em 2014, após ter milagre reconhecido pela Igreja Católica, virasse o padroeiro alvinegro. Nos últimos anos, outra santa católica também ganhou as graças da torcida. Irmã Dulce, a Santa Dulce, também é invocada em momentos importantes pelos torcedores do Ceará.

Que o padroeiro do Vovô e a Irmã Dulce concedam a graça divina aos times cearenses nesta dura empreitada pelos objetivos na Série A.

Confira a letra de "Obrigado, João Paulo"

De longe viestes

Pra estar no Nordeste

No meu Ceará

Teu gesto tão nobre

No rico e no pobre

Não se apagará

Da fé, peregrino

Ao Pastor Divino

Vieste adorar

Trazendo ao meu povo

Fervor todo novo

Pra Deus mais amor

João Paulo II

De Deus, grande graça

O povo te abraça

Em ti, vê Jesus

Feliz te agradece

Por o visitares

E a Cristo adorares

Na terra da luz

Há séculos sofrendo

Rigor mais tremendo

De um clima feroz

O povo suporta

A fé nos conforta

Deus luta por nós

Se fica, padece

Se parte, entristece

Mas mostra o valor

De quem na pobreza

Descobre a riqueza

Da fé no Senhor

João Paulo II...

Na tua passagem

A minha homenagem

Filial no Senhor

A terra sofrida

A mim tão querida

Beijaste com amor

Também eu te beijo

Meu maior desejo

É beijar tua mão

E fazer-te de veras

Promessas sinceras

De amar sempre o irmão

João Paulo II...

A tua visita

É graça bendita

Pro povo cristão

É felicidade

Privar da amizade

Do teu coração

Pastor muito amado

De amor nosso brado

A Deus levarás

E a Roma voltando

Saudades deixando

Entre nós ficarás