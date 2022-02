Invasão da Rússia pode afetar Copa do Mundo caso a Fifa não se mexa; entenda

Muito menos importante que possíveis consequências humanitárias que um conflito armado pode causar à população civil da Ucrânia ou Rússia, outros efeitos secundários recaem sobre temas como o Esporte na Europa.

2022 é ano de Copa do Mundo. No próximo mês, seleções europeias deveriam se enfrentar na repescagem para o Mundial. Veja os confrontos:

Chave A

Escócia X Ucrânia

País de Gales X Áustria

Chave B

Rússia X Polônia

Suécia X República Tcheca

Chave C

Itália X Macedônia do Norte

Portugal X Turquia

Legenda: Eurocopa está em fase de repescagem Foto: Uefa

O grande problema se dá na Chave A e Chave B. Os vencedores dos primeiros confrontos de cada grupo se enfrentam na partida decisiva para Copa do Mundo.

Na Chave A, existe a presença da Ucrânia, invadida pela Rússia. Na Chave B, a Rússia também está e tem agravante. Ela é mandante no primeiro jogo e pode ser também no segundo, caso elimine a Polônia.

Legenda: Cristiano Ronaldo terá que jogar a repescagem com Portugal Foto: Divulgação/Seleção Portuguesa

Por este motivo, as federações suecas, polonesas e tchecas já se manifestaram sobre não atuar em solo russo e cobram posição da Fifa.

Uma não resolução da entidade, como possível suspensão da Rússia das competições internacionais, pode gerar impasse para definição dos classificados para o Mundial do Catar.

Lembrando que a última Copa do Mundo foi disputada em solo russo, com óbvia aproximação da cúpula da Fifa com Putin.

É esperar para ver as cenas dos próximos capítulos.