Fortaleza acerta retorno de Leonardo Porto para função de auxiliar técnico

O Fortaleza oficializou nesta quarta-feira (23) a contratação Leonardo Porto para integrar a comissão técnica do clube atuando como auxiliar. O profissional de 34 anos tem passagem pela equipe em 2013 e 2015, na época como analista de desempenho.

Com carreira iniciada na base do Juventus/SP, acumulou experiência por times como Santos, São Paulo, Flamengo e Athletico/PR. Vale ressaltar que Leonardo conhece o trabalho do então técnico Marcelo Chamusca e trabalhou com o comandante na equipe tricolor.

Na chegada ao Pici, Chamusca trouxe do Cuiabá/MT o assistente Caio Autuori e o preparador Roger Gouveia. O trio coordena as atividades do plantel principal na Série A.

Em 14º na tabela, com 30 pontos, o Leão tem como próximo compromisso o Flamengo. A partida ocorre sábado (26), às 19 horas, na Arena Castelão.