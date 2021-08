Corinthians X Ceará e Fortaleza X Santos: cearenses tentam manter boa fase contra paulistas

Principal polo econômico e técnico do futebol brasileiro, o Estado de São Paulo historicamente tem maior representatividade no futebol que o Estado do Ceará. Mas, em 2021, a trajetória tem sido diferente.

Os times cearenses têm levado larga vantagem contra os representantes paulistas na Série A do Campeonato Brasileiro, com destaque para a campanha do Fortaleza, que tem sido chamado pela torcida, em tom de brincadeira, de "campeão paulista".

No total, foram seis jogos disputados até o momento pela 1ª divisão, com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Todos os triunfos foram do Tricolor do Pici. Já o Ceará perdeu o único confronto e empatou os outros dois.

Legenda: Os atletas de Ceará e São Paulo sentiram as condições ruins do gramado da Arena Castelão Foto: Kid Júnior / SVM

Veja sequência de resultados

Ceará

Bragantino 0 X 0 Ceará

Ceará 1 X 1 São Paulo

Santos 3 X 1 Ceará

Fortaleza

Palmeiras 2 X 3 Fortaleza

Fortaleza 1 X 0 Bragantino

Fortaleza 1 X 0 Corinthians

Para manter a escrita

Contra o Peixe, no domingo, às 18h15, o Fortaleza enfrenta uma equipe que não vem em boa fase tecnicamente e que está com calendário apertado. O Santos enfrentou o Libertad, na última quinta-feira, e vai ao Paraguai no meio de semana.

Já o Ceará viaja para a capital paulista e pega um Corinthians que tenta se afirmar e que terá estreia. Renato Augusto pode voltar a vestir a camisa corintiana contra o Vovô.