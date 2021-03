Carta para Felipe Alves

Sempre que um fato ou momento marcante do futebol acontece, recorro às minhas cartas. É uma simples forma de tentar uma comunicação direta com o personagem em questão, uma transmissão direta de pensamentos e intenções em prol de alguém.

Felipe, o que você viveu neste último Clássico-Rei marcou a história deste confronto mais uma vez. Não foi um gol, um lance, um título como normalmente acontece.

Você marcou este jogo tão especial para nós cearenses com um dos maiores gestos de amor e gratidão que um atleta poderia fazer em nome de alguém e também da instituição futebolística, no caso o Fortaleza Esporte Clube e toda a sua enorme torcida.

Amor e gratidão marcaram este Clássico-Rei, como poucas vezes antes se havia observado. Amor, em primeiro lugar, à pessoa do seu pai, que foi morar na casa do Senhor. Gratidão também a ele, pois você honrou com o seu trabalho (por sinal um belo trabalho) tudo que ele depositou em você e na sua formação como atleta e cidadão.

Entrar em campo após uma notícia tão impactante foi também um ato de amor pelo Tricolor de Aço. Mostrou que as motivações que o fazem entrar em campo são muito maiores que às profissionais ou meramente financeiras. Você mostrou que ainda existe atleta que tem amor à camisa e deposita o melhor de si em prol do clube.

O seu ato, Felipe, foi admirado até pelos rivais. Todos que têm um bom coração e também se identificam com o seu amor de filho se sentiram representados e orgulhosos pelo que você fez. Neste momento, até mesmo o desapontamento alvinegro com as suas grandes defesas foram deixadas um pouco de lado pela admiração do lado humano.

Felipe, sei que não é consolo algum estas palavras frente à sua enorme dor, mas saiba que o seu gesto lhe marcou como um dos atletas que será sempre lembrado e admirado por todos que fazem o futebol cearense.

Força!