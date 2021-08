Brasil tem dia histórico nos Jogos de Tóquio e fica muito próximo de recorde de medalhas

Um dia para ficar na história do esporte brasileiro. Em cerca de 12 horas de intervalo, o Brasil conseguiu 1 ouro e 4 bronzes, além de garantir medalhas (resta saber a cor) no futebol e no boxe feminino.

Madrugada histórica

Uma madrugada muito produtiva e que o coloca o País a uma distância de apenas 3 medalhas de superar o recorde absoluto de pódios (19) conquistados na Rio 2016. Ainda é possível também que o recorde de ouros (7) sejam quebrados, caso os atletas brasileiros com certo grau de favoritismo consigam títulos.

As expectativas agora recaem sobre o futebol masculino, boxe feminino (Beatriz Ferreira), boxe masculino (Hebert Conceição), vôlei feminino e masculino, além da maratona aquática, com Ana Marcela Cunha, que acontece nesta terça-feira às 18h30.

O skate park também inicia nesta terça-feira e corre por fora para dar mais medalhas ao Brasil. Alison e Bruno também são as esperanças do vôlei de praia.

Veja as melhores chances e palpites:

A aposta da coluna é que, com alguns dos nomes cotados abaixo, o Brasil feche os Jogos de Tóquio com 5 ouros, 6 pratas e 9 bronzes, ficando abaixo da campanha dos Jogos do Rio, mas batendo o recorde de número absoluto de medalhas, com 20 no total.

Ouro 🥇 (palpite: 5)

Rebeca Andrade (salto) 🥇 ✅

Surfe masculino (Ítalo Ferreira) 🥇 ✅

🥇 ✅ Martine Grael/Kahena Kunze (vela) 🥇✅

Beatriz Ferreira (boxe)

Vôlei masculino

Isaquias Queiroz (C1 100m)

Futebol masculino

Pâmela Rosa (skate) ❌

Prata 🥈 (palpite: 6)

Kelvin Hoefler (skate street) - 🥈 ✅

Rayssa Leal (skate) 🥈✅

Rebeca Andrade (ginástica individual geral) 🥈 ✅

Ana Marcela Cunha (maratona aquática)

Alison/Álvaro (vôlei de praia)

Arthur Nory (ginástica) - ❌

Ágatha e Duda (vôlei de praia) ❌

Bronze 🥉 (palpite: 9)

Legenda: Thiago Braz, atleta do salto com vara, conquistou o ouro olímpico no Rio de Janeiro, em 2016 Foto: Wagner Carmo/CBAt

Bruno Fratus (natação) 🥉 ✅

Alison dos Santos (400m com barreiras) 🥉

Stefani e Pigossi (tênis) 🥉 ✅

Fernando Scheffer (natação) 🥉 ✅

Daniel Cargnin (judô) - 🥉 ✅

Mayra Aguiar (judô) 🥉 ✅

Isaquias Queiroz e Jacki Godmann (canoagem) 🥉 ✅

Thiago Braz (salto com vara) 🥉 ✅

Pedro Barros (Skate park)

Vôlei feminino

Ana Patrícia e Rebeca (vôlei de praia) ❌

Futebol feminino ❌

Letícia Bufoni (skate street) - ❌

Nathalie Moellhausen (esgrima) - ❌

Milena Titoneli (taekwondo) - ❌

Tatiana Weston-Webb (surfe) - ❌

Ícaro Miguel (taekwondo) - ❌

Arthur Zanetti (argolas) ❌

Surfe masculino (Ítalo ou Medina) ❌

Bruno/Evandro (vôlei de praia) ❌

Indefinidos

Beatriz Ferreira (boxe) ? ✅

Hebert Conceicão (boxe) ? ✅

Futebol masculino ? ✅