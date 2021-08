As 5 chances de medalha de ouro do Brasil nos últimos 2 dias de Jogos de Tóquio

Com maior número de medalhas gerais na história das Olimpíadas, o Brasil parte agora para um objetivo bem mais ousado e que não era exatamente previsto pelo especialistas: superar o número de ouros do Jogos do Rio 2016.

Em 2016, foram 7 conquistas douradas, recorde absoluto brasileiro o qual não havia muitas expectativas para quebras. Com sucessos surpreendentes, como de Rebeca Andrade na ginástica, e presenças em finais, o objetivo passa a ser palpável, apesar de ainda não ser fácil.

Sem muitas delongas, veja as 5 chances que o Brasil terá até o fim dos jogos no domingo (8) por ordem cronológica:

Isaquias Queiroz - Sexta (6), 21h45

Legenda: O baiano Isaquias Queiroz sobrou em sua bateria e está nas semifinais do C1 1.000m na canoagem Foto: JonneRoriz/COB

Dono do melhor tempo das classificatórias do C1 1000m, o brasileiro está com sangue nos olhos para encarar a semifinal e posteriormente a final da competição. A concorrência não será fácil, com cubanos, chinises e alemães bem cotados, mas o brasileiro é um dos favoritos.

Hebert Conceição - Sábado (7), 2h45

Legenda: Hebert Conceição enfrentará o sueco Oleksandr Khyzhniak, na Kokugikan Arena, em Tóquio Foto: UESLEI MARCELINO / POOL / AFP

O brasileiro Hebert Conceição enfrenta o ucraniano Oleksandr Khyzhniak, que já foi campeão mundial em 2017. Após vencer o russo Gleb Bakshi, que também foi campeão mundial em 2019, o brasileiro chega com moral.

Futebol masculino - Sábado (7), 8h30

Legenda: O Brasil converteu as quatro cobranças de pênaltis realizadas contra o México Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Finalista das últimas três olimpíadas e atual campeão, o Brasil encara uma Espanha que ainda não mostrou a que veio, com jogos de baixo nível técnico. O Brasil também ainda não mostrou o seu melhor, em jogo que promete ser parelho.

Vôlei feminino - Domingo (8), 1h30

Legenda: Rosamaria é sinônimo de raça e determinação na seleção feminina Foto: Reuters

Mesmo sem ser favorita, a seleção brasileira feminina evoluiu ao longo dos Jogos de Tóquio e chega com vários destaques para a final contra as americanas. A ausência de Tandara, pega no doping, foi suprida pela boa fase de Rosamaria.

Bia Ferreira - Domingo (8), 2h

Legenda: Brasileira foi derrotada e ficou com a prata. Foto: Foto: Reprodução / Youtube

Em grande fase, a baiana Bia Ferreira (campeão mundial em 2019) chega à final após ter passado sem grandes dificuldades por todas as adversárias. Ela enfrenta a irlandesa Kellie Harrington, também campeão mundial em 2018, mas que chegou com mais dificuldades.