Patroa que ostentava vida de luxo tem casaco Louis Vuitton e bolsa Chanel apreendidos por dívida trabalhista

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu recentemente que o juiz pode aplicar medidas coercitivas atípicas para o cumprimento de ordens judiciais. Foi isso o que fez uma juíza trabalhista ao determinar a apreensão de itens de luxo ostentados em redes sociais por uma empregadora que devia mais de R$ 30 mil em dívidas trabalhistas.

A ordem da juíza Samantha Mello, da 5ª Vara do Trabalho de Santos (SP) inclui ainda a apreensão do passaporte e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da patroa.

Legenda: A juíza incluiu na penhora um par de tênis e um casaco, ambos da marca Louis Vuitton, e bolsas da Chanel Foto: Reprodução

Além das apreensões, foi ainda estipulado o leilão de um imóvel avaliado em R$ 2,2 milhões caso o valor dos bens apreendidos não seja suficiente para quitar o débito.

Legenda: Foto da empregadora com casaco da marca Louis Vuitton Foto: Reprodução

Para justificar a decisão, a juíza anexou aos autos uma série de fotos publicadas nas redes sociais da patroa, nas quais ela apresenta um alto padrão de vida. A magistrada, inclusive, ironizou o comportamento da empregadora.

"A executada postou sua foto usando um casaco da marca Louis Vuitton, sendo que, possivelmente, uma única peça de roupa sua seria capaz de quitar o presente processo".

E comentou sobre a imagem onde a mulher aparece com um par de sapatos: "para começar o ano bem, como diz a expressão 'com o pé direito', nada melhor do que calçar também um LOUIS VUITTON no pé". E completou: "Mas também há espaço para Chanel — como não amar, não é mesmo?".