Pai que negou atenção à filha é condenado a pagar indenização por abandono afetivo

Um homem foi condenado a indenizar a filha em R$ 10 mil por danos morais após negar a ela a atenção devida. Ele também deverá pagar o tratamento psicológico da criança em decorrência do abandono afetivo.

A decisão é da 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), que por unanimidade entendeu ser cabível a indenização na ação movida pela filha e representada pela mãe.

A falta de atenção e amparo do pai fez com que a criança necessitasse de tratamento, por apresentar defasagem nas habilidades fonológicas e dificuldade na memória operacional, atenção e concentração, ainda segundo os autos.

Danos psicológicos

Um estudo social realizado com a menina atestou os danos psicológicos gerados pelo abandono do pai, como destacou o desembargador João Baptista Galhardo Júnior, relator do recurso.