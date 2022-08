Compras no AliExpress e Shopee consideradas atentatórias à moral e aos bons costumes podem ser confiscadas; veja exemplos

Pouca gente sabe disso. Mas a compra de uma mercadoria no exterior que possa ser considerada " atentatória à moral, aos bons costumes " está sujeita a uma "pena de perdimento". Ou seja, quem comprou perde o produto. Além disso, para casos assim é aplicada uma multa de R$ 1 mil. Isso vale para o que for adquirido em plataformas como Ali Express e Shopee .

"O Regulamento Aduaneiro é responsável por dispor sobre as regras de controle aduaneiro, dos portos aeroportos e postos alfandegados, e estabelece no art. 689, inciso XIX, a possibilidade de aplicação da pena de perdimento no caso de constatação da existência de mercadoria estrangeira, atentatória a moral, aos bons costumes a saúde ou a ordem pública", explica.