Limpeza de banheiro dá direito a adicional de insalubridade para funcionário, decide Justiça

A funcionária de um shopping center que trabalhava na limpeza de um banheiro do estabelecimento teve o direito a receber adicional de insalubridade reconhecido pela Justiça.

A decisão da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (GO) aplicou ao caso a súmula 448 do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Segundo a súmula, “a higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação (...) enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo”.

Por unanimidade, o tribunal manteve a sentença da primeira instância, determinando o pagamento do adicional de insalubridade à empregada do shopping localizado da cidade de Rio Verde (GO).

No processo, o laudo da perícia atestou que a funcionária “realizava limpeza e recolhimento de lixo de em média 20 vasos sanitários e limpeza várias vezes ao dia em sua jornada laboral, onde em média passa cerca de 10.000 pessoas/dia no local”.

Equipamentos de Proteção Individual

Outra súmula do TST, a de número 80, afirma que “a eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo exclui a percepção do respectivo adicional”.

Entretanto, ao avaliar o caso, a desembargadora Kathia Maria Bomtempo de Albuquerque, relatora do caso, entendeu que os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) fornecidos não eram suficientes para evitar os riscos.

Desembargadora Kathia Maria Bomtempo de Albuquerque Relatora do caso Observa-se que os EPIs fornecidos pela reclamada [o shopping] não são capazes de neutralizar o agente insalubre, pois a transmissão também pode ocorrer por vias aéreas, não somente por contato cutâneo, não afastando o pagamento"

Quantidade de usuários é determinante

O mesmo entendimento já foi aplicado em decisões recentes pelo próprio TST, em duas turmas diferentes. Nos dois casos, a quantidade de usuários foi determinante para a concessão do direito à insalubridade.

Em março do ano passado, a Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho confirmou o adicional de insalubridade em grau máximo a auxiliares de serviços gerais que realizavam a limpeza e a higienização de banheiros de grande circulação em uma empresa de plásticos em Santa Catarina. A atividade foi considerada insalubre em razão da presença de agentes biológicos agressivos ao organismo humano nos sanitários de locais de grande circulação.

Já em setembro de 2020, a Oitava Turma condenou uma escola de Belo Horizonte (MG) a pagar o adicional de insalubridade em grau máximo a uma empregada que fazia a limpeza de banheiros e coletava lixo nas dependências internas da instituição. Segundo o colegiado, as atividades também se enquadravam na súmula 448.

Quando o entendimento foi de que o local era frequentado por poucas pessoas, a decisão foi em sentido contrário. Foi assim que, em abril deste ano, a Sétima Turma isentou uma empresa de serviços gerais do pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo a uma ajudante de limpeza de Gravataí (RS). De acordo com a decisão, as instalações sanitárias que ela limpava não podiam ser enquadradas como local público ou coletivo de grande circulação de pessoas e, por isso, não se justificava o recebimento do adicional.