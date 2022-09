Lei que flexibiliza perícias médicas do INSS deve agilizar concessão do benefício; entenda

Sancionada na última segunda-feira (5), a Lei 14.441/22, que altera regras de análise e concessão de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), deve reduzir o prazo de espera do agendamento do Serviço de Perícia Médica Federal, que atualmente leva em média 60 dias e conta com 738 mil pedidos pendentes.

Segundo a nova legislação, fica dispensada a perícia médica federal para requerimentos de auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença).

A concessão do benefício por meio de análise documental, incluindo atestados e laudos médicos, somente será possível nas localidades em que o tempo entre o agendamento e a realização da perícia médica esteja superior a 30 dias.

Agora, o Ministério do Trabalho e Previdência vai definir as condições para a dispensa do exame. Ele definirá quando a concessão do auxílio por incapacidade temporária estará sujeita à análise documental, incluídos atestados e laudos médicos.

Esse modelo foi usado nos últimos dois anos (2020 e 2021) devido a restrições causadas pela pandemia de Covid-19.

Agilidade no atendimento

Como o objetivo da nova lei é reduzir a fila do INSS e racionalizar o fluxo dos recursos administrativos, a expectativa é de que haja mais agilidade no atendimento dos requerentes e beneficiários.

"Neste momento em que o Instituto está repleto de análise, essa medida vai ajudar muito a dar maior celeridade no despacho de benefícios", esclarece Thiago Albuquerque, mestre em Direito Previdenciário.

A normativa vai permitir também que sejam revisadas as aposentadorias por invalidez e o auxílio-acidente só por via documental, o que representa um grande avanço para os beneficiários.

Informações para o laudo médico

O atestado ou laudo médico, além de legível e sem rasuras, deve conter, necessariamente, as seguintes informações:

nome completo do requerente

data da emissão do documento (que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrada do requerimento)

informações sobre a doença ou CID

assinatura e carimbo do profissional com o registro do Conselho de Classe

data de início e prazo estimado do afastamento

O segurado que já estiver com perícia médica agendada poderá optar pela análise documental, desde que a data de emissão do atestado ou laudo não seja superior a 30 dias da data de quando fizer a opção pela análise documental.

Com informações da Agência Brasil.

