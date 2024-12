Justiça arquiva inquérito contra filho de Cid Moreira a pedido do Ministério Público; entenda

A novela que se tornou a disputa judicial pela herança de Cid Moreira teve um novo episódio nesta sexta-feira (13). O inquérito movido pela viúva, Fátima Sampaio, contra Roger Felipe Naumtchyk Moreira, um dos filhos do jornalista, foi arquivado pela Justiça.

O arquivamento atendeu ao pedido da promotora Flavia Meschick de Carvalho Vieira, do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). As informações são da colunista do Metrópoles Fabia Oliveira.

O inquérito tratava do suposto crime de denunciação caluniosa, pois Roger Moreira acusou o pai de ter abusado dele quando era criança.

Suposto crime prescreveu

Ao pedir o arquivamento, a promotora apontou que o crime teria prescreveu, ou seja, já se esgotou o tempo previsto em lei para que houvesse o julgamento do processo e início de uma eventual pena.

Flavia Vieira também destacou que o crime de só se pode admitir uma denunciação caluniosa com a “efetiva instauração do inquérito policial”, o que não ocorreu no caso.

Cid Moreira morreu no último dia 3 de outubro, aos 97 anos. Ainda no memso dia, os dois filhos do ex-apresentador do Jornal Nacional deram entrada Justiça pedindo abertura do inventário, protocolado na vara de órfãos e sucessões no TJRJ, na comarca de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro.

Entenda o caso

A relação de Cid com os filhos sempre foi conturbada. O jornalista se afastou de Rodrigo desde sua separação de Olga Verônica Radenzev, encontrando-o poucas vezes enquanto ele crescia. Já Roger, adotado pelo apresentador aos 20 anos, revelou ter sido deserdado pelo pai adotivo após se assumir homossexual.

O primeiro processo de Rodrigo contra Cid começou em 2006, quando o comerciante entrou na Justiça pedindo R$ 1 milhão por abandono afetivo do pai. Ele perdeu a ação e não tentou mais se reaproximar do ex-âncora do Jornal Nacional. Já Roger entrou na Justiça contra o pai por homofobia, abandono afetivo e evasão escolar, afirmando que Cid o teria incentivado a deixar os estudos.

Em 2021, os dois filhos do apresentador entraram com um processo na Justiça que pedia a interdição de Cid Moreira e a prisão de Fátima Moreira, alegando que a madrasta teria transferido cerca de R$ 40 milhões do marido para a própria conta e de parentes, além de ter vendido diversos imóveis do cônjuge e supostamente mantê-lo em cárcere privado. Tanto Cid quanto Fátima negaram as acusações. Roger e Rodrigo perderam os processos.