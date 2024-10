Testamento de Cid Moreira será anulado, diz filho: 'um fantoche'

Roger Felipe Naumtchykm filho de Cid Moreira, diz que o testamento do pai será anulado. No fim de semana, o advogado da viúva do ex-apresentador do Jornal Nacional havia dito que Roger e o irmão, Rodrigo Razendev Simões Moreira, haviam sido deserdados.

A declaração de Roger foi feita ao site F5, da Folha de S.Paulo. Ao jornal, o advogado dos dois, Angelo Carbone, também fez declaração semelhante. Segundo ele, os irmãos não serão excluídos da herança porque o processo de deserdar filhos é "muito sério e complicado". Por isso, disse, "é evidente que não ocorrerá a deserdação".

Já o advogado Davi de Souza Saldaño, representante de Fátima Sampaio, viúva do jornalista, defende que houve "indignidade" dos herdeiros de Cid, um conceito previsto no Código Civil que exclui da herança os que assim são considerados.

Veja também Germano Ribeiro Cid Moreira deserdou os dois filhos, que não terão direito à herança do jornalista, diz advogado Germano Ribeiro Como resgatar dinheiro na site de apostas irregulares? Prazo acaba dia 11

"Fantoche"

Ainda ao F5, Roger Naumtchykm disse não ter raiva do pai, que seria "um coitado". "A imagem que fica para mim é de um coitado, um fantoche na mão dessa mulher [Fátima Sampaio], que se aproveitou do estado de saúde dele para transferir bens e se apropriar do dinheiro. Dele não tenho rancor nem raiva apesar de tudo".

Roger tem dois processos contra a viúva de Cid Moreira tramitando na Justiça. Ele afirma que Fátima teria manipulado Cid para fazer o testamento.

O advogado Ângelo Carbone também alega que Fátima não teria direito à herança do apresentador por ter se casado com Cid em regime de separação total de bens. Ele afirma que o casamento se deu por separação total de bens "em virtude da idade avançada" de Cid. "Justamente por isso, ele manifestou em testamento público, motivadamente, a vontade de deserdar os dois filhos, com base na indignidade prevista no Código Civil brasileiro, excluindo-os da sucessão", diz.

Entenda o caso

A relação de Cid com os filhos sempre foi conturbada. O jornalista se afastou de Rodrigo desde sua separação de Olga Verônica Radenzev, encontrando-o poucas vezes enquanto ele crescia. Já Roger, adotado pelo apresentador aos 20 anos, revelou ter sido deserdado pelo pai adotivo após se assumir homossexual.

O primeiro processo de Rodrigo contra Cid começou em 2006, quando o comerciante entrou na Justiça pedindo R$ 1 milhão por abandono afetivo do pai. Ele perdeu a ação e não tentou mais se reaproximar do ex-âncora do Jornal Nacional. Já Roger entrou na Justiça contra o pai por homofobia, abandono afetivo e evasão escolar, afirmando que Cid o teria incentivado a deixar os estudos.

Em 2021, os dois filhos do apresentador entraram com um processo na Justiça que pedia a interdição de Cid Moreira e a prisão de Fátima Moreira, alegando que a madrasta teria transferido cerca de R$ 40 milhões do marido para a própria conta e de parentes, além de ter vendido diversos imóveis do cônjuge e supostamente mantê-lo em cárcere privado. Tanto Cid quanto Fátima negaram as acusações. Roger e Rodrigo perderam os processos.

Com informações da agência Estadão Conteúdo.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😊 Útil 😀 Muito útil