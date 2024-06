Congresso Gestão Jurídica começa nesta quarta (19) com Nelson Willians e grandes nomes do Direito; veja programação

O II Congresso Gestão Jurídica do Nordeste começa nesta quarta-feira (19) com a participação de grandes nomes do Direito no País, como o advogado e escritor Nelson Wilians, que fará a palestra de abertura. Com o tema "Inovando a gestão jurídica para o futuro do Direito", o evento seguirá até a sexta-feira (21) no Teatro do Shopping RioMar Fortaleza.

Segundo os organizadores, a programação foi elaborada para oferecer aos participantes uma visão ampla e atualizada dos principais desafios e oportunidades que o mercado jurídico enfrenta, permitindo uma imersão em conhecimento, networking e discussões sobre as últimas tendências da área.

"Pensamos em apresentar as últimas tendências da gestão jurídica para serem aplicadas em seu escritório. Além da palestra de Nelson Willians, o primeiro dia do evento também contará com a apresentação de Paulo Prado, com o tema "Lifelong learning e educação jurídica", destaca Thaís Timbó, organizadora do Congresso Gestão Jurídica do Nordeste.

Confira a programação completa:

Dia 19/06/2024

17h30 — 19h: Credenciamento + visita aos stands

19h10 — 20h: Abertura — Lifelong Learning e Educação Jurídica — Palestrante: Paulo Prado

20h10 — 20h40: Empreendedorismo jurídico: Inovação e Estratégia para criar e gerir um escritório de advocacia. Palestrante: Nelson Willians

Dia 20/06/2024

8h30 — 9h10

Tema: A jornada dos advogados e advogadas mais admirados do Brasil. Uma análise baseada nos dados do ranking “Análise Advocacia — Os mais admirados do Direito”. Palestrante: Alexandre Secco.

9h10 — 9h25

LYSIS apresenta: o poder de um efetivo sistema de Gestão Jurídica: Transformando Departamentos Jurídicos com eficiência e impacto. Palestrantes: Lia Parente e Rosângela Barbosa.

9h30 — 10h10

Tema: Desafios no marketing jurídico — Eficaz e ético na era digital. Palestrante Juliana Pacheco.

10h10 — 10h30: visita aos stands

10h40 — 11h20

Tema: rotinas, fluxos e procedimentos para a Advocacia. Palestrante Samantha Albini.

11h20 — 12h00: roda Conversa — sócios/gestores de escritórios.

12h00 — 13h30: almoço.

13h30 — 14h10

Tema: Gestão financeira e a precificação de honorários advocatícios. Palestrante Beatriz Machnick.

14h10 — 14h35

Thomson Reuters apresenta: IA Generativa — descubra como se preparar para a nova era do Direito. Palestrantes Juliana Moraes e Daniel Anjos.

14h35 — 15h15

Tema: como estruturar um modelo societário e de remuneração de sócios trazendo segurança para seu escritório. Palestrante Mário Ezequiel.

15h20 — 15h40: visita aos stands.

15h40 — 16h20

Viana Peixoto apresenta: a história real de uma gestão que impulsiona o time e supera desafios. Palestrante David Peixoto.

16h20 — 17h00

Tema: transformação jurídica? Como fazer parte. Palestrantes Paulo Samico e Guilherme Tocci.



Dia 21/06/2024

8h30 — 9h10

Tema: A força da marca como geração de riqueza. Palestrante Sérgio Fadel.

9h10 — 9h30: Pitch patrocinador (SOFTPLAN)

9h30 — 10h10

Tema: Soft skills com foco em comunicação jurídica. Palestrante Natália Dias.

10h10 — 10h30: visita aos stands.

10h40 — 11h20

Tema: A transformação digital do jurídico. Palestrante Paulo Silva.

11h20 — 12h00: TOTVS apresenta: transformando dados em insights: soluções e práticas para estruturação de dados no seu escritório. Palestrante Simone Viana Salomão.

12h00 — 13h30: almoço

13h30 — 14h10

Tema: IA na prática jurídica — demonstrando ferramentas e soluções em tempo real. Gustavo Rocha

14h10 — 14h25: pitch palestrante (SOLAR)

14h30 — 15h10

Tema: saúde mental e à reestruturação do ambiente de trabalho. Palestrante Charles Betito.

15h20 — 15h40: visita aos stands

15h40 — 16h20

Tema: Gestão eficaz: liderança e cultura organizacional na advocacia. Palestrante Ísis Fontenele.

16h20 — 17h00

Tema: O que vem por aí: a exponencialização das operações. Palestrantes Guilherme Tocci e Paulo Samico.

Mais informações

II Congresso de Gestão Jurídica do Nordeste

Data: 19 a 21/06

Horário de abertura do dia 19 de junho: 19h10

Local: Teatro do Shopping RioMar Fortaleza

Site do evento: www.gestaojuridicanordeste.com.br.

