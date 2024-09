Como solicitar o Ozempic pelo plano de saúde nas esferas administrativa ou judiciária

O Ozempic, medicação que tem como princípio ativo a semaglutida, é amplamente utilizado no tratamento do diabetes tipo 2. Nos últimos anos, tem sido aplicado também no controle da obesidade.

Contudo, trata-se de um medicamento alto custo, podendo custar mais de R$ 1.000,00 uma única dose. Assim, muitos pacientes recorrem aos planos de saúde em busca de cobertura.

Para explicar os direitos dos clientes de planos de saúde à cobertura do tratamento contra a obesidade, a professora de Direito Daniella Torres, do Centro Universitário de Brasília (Ceub) e especialista em Direito Médico, descreve como solicitar o Ozempic pelo convênio médico.

Veja também Germano Ribeiro Bets eleitorais são ilegais e podem configurar captação ilícita de votos; entenda decisão do TSE Germano Ribeiro Cadeirada de Datena em Marçal: o que diz a lei e o que pode acontecer com os candidatos

Quais são os direitos dos segurados com obesidade que receberam a prescrição de Ozempic, já que o medicamento é de alto custo?

Segurados com obesidade ou sobrepeso e doenças relacionadas têm direito a solicitar medicamentos de alto custo, mas devem seguir um procedimento específico. O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o Estado e os planos de saúde podem ser obrigados a fornecer medicamentos de alto custo a pacientes com doenças graves que não podem arcar com os custos. Para isso, precisa comprovar a negativa do plano de saúde, a incapacidade financeira e que o medicamento é eficaz, seguro, imprescindível e insubstituível.

Como solicitar a cobertura do Ozempic para o meu plano de saúde?

Para solicitar a cobertura, o paciente deve consultar um médico especialista que acompanhe seu tratamento e obtenha um relatório detalhado, explicando que outras tentativas de emagrecimento não foram eficazes e recomendando o uso do Ozempic. Com esse relatório e a receita médica, o paciente deve fazer uma solicitação formal ao plano de saúde, que avaliará a necessidade do medicamento. Cada plano de saúde tem um procedimento específico para esta solicitação.

O que o paciente deve fazer caso o plano de saúde negue a cobertura do Ozempic para tratamento de obesidade?

Se o plano de saúde negar a cobertura, o paciente deve reunir os seguintes documentos: relatório médico, receita, a negativa do plano de saúde e comprovação de incapacidade financeira para adquirir o medicamento. Com esses documentos em mãos, o paciente deve procurar um advogado especializado para ingressar com ação judicial, buscando obrigar o plano de saúde a fornecer o medicamento.

A ANS excluiu a obrigatoriedade de cobertura de medicamentos para uso domiciliar. Nesse contexto, como os pacientes podem garantir o direito ao tratamento com Ozempic?

Mesmo com a exclusão da cobertura de medicamentos de uso domiciliar pela Agência Nacional de Saúde (ANS), os pacientes podem seguir o procedimento mencionado: consultar o especialista, obter relatório médico, solicitar a cobertura ao plano e, em caso de negativa, buscar apoio jurídico. É possível entrar com ação judicial para garantir o fornecimento do Ozempic.

Existe jurisprudência que favoreça pacientes que necessitam do Ozempic para tratamento de obesidade, mesmo que o uso seja fora da bula aprovada pela Anvisa?

Sim, já existem decisões judiciais favoráveis ao custeio do Ozempic, mesmo para uso "off-label" [de maneira diversa daquela prevista na bula aprovada pela agência regulatória]. Desde meados de 2023, várias ações têm sido movidas e muitas resultaram em decisões definitivas favoráveis aos pacientes. Se o paciente cumprir os requisitos estabelecidos pelo STF, como os do tema 006, é possível obter decisões judiciais que obriguem o plano de saúde a fornecer o medicamento.