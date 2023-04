Audiência pública da OAB-CE discute situação da segurança nas escolas do Estado

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Ceará (OAB-CE) realiza nesta quinta-feira (27) uma audiência pública para discutir a situação da segurança das escolas do Estado. Com o tema "Escola Segura: políticas para segurança de crianças e adolescentes em ambiente escolar", o evento está previsto para iniciar às 16h, na sede da entidade.

"Esse é um assunto que vem preocupando toda a sociedade cearense. Diante disto, a OAB-CE se coloca à disposição da população para contribuir e discutir ações efetivas para que possamos ter um ambiente escolar mais seguro para os professores e alunos", disse o presidente da entidade, Erinaldo Dantas.

No dia 13 de abril, a OAB-CE oficiou o Ministério Público Estadual do Ceará (MPCE) sobre a preocupação da ordem sobre o tema. O documento foi assinado pela vice-presidente Christiane Leitão.

Comitê multidisciplinar

No documento, foi sugerida a criação de um comitê multidisciplinar de combate à violência no ambiente educacional, abrangendo escolas, faculdades e universidades. A OAB-CE destaca ser importante a sociedade se unir no combate à violência nas escolas e defende a integração de políticas públicas efetivas para a prevenção e o combate ao problema.

Christiane Leitão Vice-presidente da OAB-CE Esperamos que sejam tomadas as medidas necessárias para garantir a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos nas escolas em questão. É necessário que a sociedade se mobilize para que esses atos de violência sejam erradicados e que os jovens possam exercer seu direito à educação em um ambiente saudável e seguro"

Foram convidadas a participar da audiência diversas entidades públicas e ligadas à educação, como MPCE, Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente do Ceará (CEDCA), conselhos regionais de Serviço Social e Psicologia, Conselho Tutelar, secretarias de governo estadual e municipal e sindicatos, entre outras.

A audiência pública ocorrerá na sede da OAB-CE (Av. Washington Soares, 800 - Guararapes).