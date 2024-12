Eternizando memórias com a minha filha

Recentemente, parei para organizar minha galeria de fotos - que é bastante extensa - e comecei a reviver o crescimento da minha Beatrice. Fiquei me perguntando: Por que não tenho mais fotografias com a minha filha? Eu realmente aproveitei este momento? Atualmente, aprecio ainda mais a convivência e a arte de eternizar cada instante.

Cada foto é um pedaço da história que vivemos. Quero criar lembranças para recordar quando sentir saudade, mas também quero viver o momento e estar no registro. Sempre que tiver a chance, pegue o celular e faça uma foto ou vídeo de uma mãe com o filho, será uma experiência acolhedora!

Álbum de fotografia

Quando descobri que seria mãe de uma menina, comecei a organizar álbuns de recordação. De início veio o diário da gestação, onde compartilho em detalhes a vivência de cada fase da minha gravidez, com um espaço dedicado às fotografias do crescimento da barriga, da montagem do quarto, do chá revelação e de tantos momentos especiais - bateu saudade só de escrever aqui.

Registrar o cotidiano é uma das minhas linguagens do amor. Tanta afetividade me fez produzir mais um álbum, com recorte para o primeiro ano da Beatrice. A fase que envolve tantas evoluções e desafios, merece um destaque especial. Confesso que ainda preciso revelar algumas fotos para finalizar esses projetos.

Em um mundo digital, onde fica tudo na nuvem, onde guardamos as nossas emoções? Estou organizando cada caixa da minha vida. Às vezes eu preciso acessar a Eliziane mulher, depois vem a mãe da Beatrice, existe também a caixa do meu lado profissional e, em certas ocasiões, retorno para a versão filha. Ceder um pouco de espaço para cada parte de mim, é uma forma de encontrar equilíbrio.

Cuidado, carinho e acolhimento

Estar presente nos ajuda a criar laços, que são fragmentos da nossa existência. Não deixe de prestigiar o dia da beleza, o passeio no parque, o filme, a apresentação. Depois de alguns anos vivendo a maternidade, aprendi a respeitar o processo. Compreendi que preciso estar bem, fisicamente e mentalmente, para ser a mãe que a Beatrice precisa.

Que o amor aconteça em forma de presença e a lembrança em forma de fotografia.