Vulcabras, com fábrica no Ceará, fatura R$ 535 mi no 3º trimestre

Com grande e moderna fábrica na cidade de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, a Vulcabras, maior gestora de marcas de artigos esportivos do país, incluindo Mizuno, Olympikus e Under Armour, registrou, no terceiro trimestre deste ano (julho, agosto e setembro) uma receita líquida de R$ 535, 9 milhões, um salto de 40% em relação ao mesmo período do ano passado de 2020.

Mesmo em cenário macroeconômico de alta volatilidade, pressão inflacionária e instabilidade política que impactaram diretamente o consumo, as providências internas adotadas pela Vulcabras levaram a empresa a uma excelente performance.

O crescimento de receita foi alavancado pela categoria de calçados esportivos, que registrou um aumento de 66,3%.



Tanto Olympikus como Under Armour apresentaram crescimentos relevantes em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

Além disso, houve o incremento da receita com a comercialização dos calçados Mizuno de forma integral nesse período, informa o relatório da empresa encaminhado à CVM e aos seus acionistas.

O lucro líquido do 3º trimestre foi de R$ 126,5 milhões, maior lucro trimestral da história da Companhia, e representou um acréscimo de 191,5% sobre o resultado de R$ 43,4 milhões no 3T20.

A margem líquida alcançou 23,6% no 3T21, acréscimo de 12,3% em comparação aos 11,3% alcançados no 3T20.



O EBITDA foi de R$ 138,9 milhões, um crescimento de 109,8%, em contraposição aos R$ 66,2 milhões obtidos no 3T20. A margem EBITDA aumentou 8,6%, alcançando 25,9% no 3T21, ante 17,3% do 3T20.

A Vulcabras anunciou a distribuição antecipada de dividendos oriundos dos lucros acumulados ao longo do 1º semestre, no valor de R$ 86 milhões.

Vale destacar que a Mizuno tem apresentado crescimento em relação ao ano anterior desde a sua chegada à Vulcabras. Para 2022 as expectativas são ainda maiores, já que serão produzidos os modelos desenvolvidos pela própria Vulcabras, maximizando a sinergia com as demais marcas.

“Nossa estratégia em focar no segmento esportivo ampliando o portfólio de marcas, aliado aos investimentos de modernização realizados nos últimos anos, já tem trazido resultados importantes e nos dá a perspectiva de alcançar novos recordes para todas as marcas do grupo. Para o próximo ano, a Vulcabras irá fortalecer outras categorias, como a de vestuário, e o canal de e-commerce, buscando atender o crescimento do lifestyle esportivo e wellness, tendências de comportamento aceleradas pela pandemia”, afirma Pedro Bartelle, CEO da Vulcabras.

No terceiro trimestre deste ano, a Vulcabras assumiu o compromisso de utilizar energia limpa em 100% de sua produção.

Desde outubro passado, as unidades fabris localizadas em Itapetinga (BA) e em Horizonte (CE) estão sendo supridas por um dos maiores complexos de energia eólica do mundo, o Rio do Vento, no Rio Grande do Norte.



Com a demanda de energia limpa contratada pelos próximos 13 anos, estima-se que este novo perfil de fornecimento evitará o lançamento de 15 mil toneladas de CO2 anualmente na atmosfera, o equivalente ao plantio de 67 mil árvores.