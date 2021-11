Na praia: Aquaville troca Enel por painéis solares da Renovigi

Novidade! Os 500 apartamentos do condomínio Aquaville, no Porto das Dunas, reduzirão sua conta mensal de energia elétrica, que hoje é de R$ 51 mil, para apenas R$ 1.500. Como isso será possível? – é a pergunta que surge, naturalmente.



Resposta: por meio de 900 painéis solares fotovoltaicos, cuja capacidade instalada será de 430 KW, suficiente para iluminar todas as áreas comuns do condomínio, como quadras, piscinas, academias e jardins.

Os painéis serão instalados sobre o telhado do estacionamento de veículos do Aquaville, cuja área circunda o condomínio. O Porto das Dunas é uma das regiões cearenses que registram os mais altos índices de insolação do Estado.

Todos os 900 painéis a serem utilizados no projeto solar do Aquaville serão fornecidos pelo Centro de Distribuição (CD) que a empresa catarinense Renovigi – uma das grandes montadoras brasileiras de painéis solares importados da China – está instalando no Complexo do Pecém, fruto de um Memorando de Entendimento celebrado recentemente com o governo do Ceará.

Esse CD deverá ser o primeiro passo na direção da instalação de uma unidade fabril de produção de painéis solares da Renovigi no Nordeste.

A sua credenciada cearense Renosol, liderada pelo empresário Ricardo Fontenele, fará a instalação dos painéis no Aquaville.

As obras começarão no fim deste mês de novembro, devendo estar concluídos no fim de dezembro. Prevê-se que em três anos haverá o retorno do investimento que está sendo feito pelos condôminos.

A nova unidade de montagem industrial da Renovigi – informa a empresa – mira o potencial crescimento dos seus negócios na Região Nordeste, onde ela tem 535 credenciados, que são parceiros e integradores na venda direta aos clientes – a Renosol é a primeira no Ceará.

O projeto da unidade do Pecém estima a produção mensal de cerca de 600 sistemas de geração, significando 7.200 sistemas anualmente.

A comercialização dos sistemas se dará preponderantemente nos estados da Região Nordeste, mas, em escala menor, atenderá também à Região Norte.

As duas regiões representam hoje 22% das vendas da companhia. A expectativa é que passem a responder por 30%.

Essa será a terceira unidade produtiva da Renovigi no país. As outras duas unidades localizam-se em Louveira (SP) e Itajaí (SC).

MEDALHA DO MÉRITO INDUSTRIAL

Oportuna e merecedora a homenagem que a Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) está prestando aos empresários Carlos Pereira, Hermano Frank e Rogério Aguiar, outorgando-lhes a Medalha do Mérito Industrial, maior e mais importante comenda da entidade.

Carlos Pereira é um dos líderes da indústria nacional de lingerie e seus produtos – com a marca Del Rio – são consumidos nos mercados interno e externo, tão excelente é a sua qualidade.

Hermano Frank tem sua história empresarial ligada à indústria de mineração, da qual é um dos líderes.

Rogério Aguiar pode ser citado como um dos criadores do Polo Madeireiro de Marco, no Norte do Ceará. E sua empresa, a Jacanaúna Móveis, lidera a fabricação de móveis do Ceará para os mercados brasileiro e estrangeiro. A entrega da Medalha será em março do próximo ano.

PRÊMIO TALENTO ENGENHARIA ESTRUTURAL

Festa na cearense Norcalc Estrutural, que foi uma das vencedoras do Prêmio Talento Engenharia Estrutural 2021, a maior premiação do segmento de engenharia estrutural do Brasil.

Norcalc venceu na categoria Jovens Talentos, com o projeto de soluções inovadoras do Edifício Palatium Meireles, da Colmeia.

O empreendimento concluído em 2021 foi um dos primeiros de Fortaleza a ter mais de 100 metros de altura, com projeto elaborado pelo diretor da Norcalc, Marcelo Diego Barbosa.

A Norcalc tem no portfólio grandes edifícios de incorporadoras, entre as quais Marquise, Mota Machado, Mendonça Aguiar, Colmeia, Moura Dubeux e CDT Incorporações.