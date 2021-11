Evangelho de hoje (Lc 17,11-19)

Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, dez leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância, e gritaram: 'Jesus, Mestre, tem compaixão de nós!' Ao vê-los, Jesus disse: 'Ide apresentar-vos aos sacerdotes.' Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz; atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: 'Não foram dez os curados? E os outros nove, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro?' E disse-lhe: 'Levanta-te e vai! Tua fé te salvou.'

Reflexão - “a cura na caminhada”

Aqueles leprosos que encontraram Jesus no caminho de Jerusalém eram homens excluídos do convívio com a comunidade, considerados impuros e indignos de apreço e atenção. Diante de Jesus e reconhecendo a sua miséria eles suplicaram não a cura, mas a Sua compaixão, dizendo: “Jesus, mestre, tem compaixão de nós!” Uma única recomendação Jesus lhes fez: “Ide apresentar-vos aos sacerdotes”, e, no caminho, eles foram curados. Era costume daquela época, quando um leproso ficava curado apresentar-se ao sacerdote para que fosse reintegrado no meio da sociedade. O leproso que voltou agradecido era um estrangeiro e não fazia parte do povo de Israel, no entanto, veio glorificando a Deus em voz alta pela sua cura, atirando-se aos pés de Jesus com o rosto por terra numa atitude concreta de profunda reverência e reconhecimento. Por essa razão Jesus elogiou o seu gesto e o exaltou, admirando-se dos outros nove leprosos que não haviam voltado. Diante disso concluímos que não basta somente reconhecer a nossa miséria e ter consciência de que somos pecadores (as) necessitados (as) do perdão e da misericórdia de Deus. Precisamos, também, de coração, suplicar e confessar o nosso pecado demonstrando o nosso desejo de conversão, com humildade e contrição como eles o fizeram. Necessitamos também nos colocar de prontidão para obedecer ao que o Senhor nos propõe. Quando obedecemos ao Senhor e decidimos caminhar dando o primeiro passo, as grandes e pequenas obras do Senhor começam a acontecer na nossa vida. Nós também, somos pecadores e indignos porque com o nosso pecado maculamos o Corpo de Cristo, mas podemos ser curados dessa lepra se obedecermos a Palavra de Cristo e procurarmos um sacerdote que nos reintegre na Igreja. Finalmente, precisamos saber expressar a nossa gratidão em gestos e atitudes concretas e não somente com palavras ou intenções. Um coração agradecido é reconhecido por Deus, mesmo que seja o de um estrangeiro e não faça parte do Seu povo. – Você reconhece o seu ser pecador necessitado de perdão? - Você costuma procurar um sacerdote para receber o perdão dos pecados? - Qual é a sua atitude quando recebe uma graça do Senhor? – Você teria depois voltado para dar glória a Deus, com gratidão?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO