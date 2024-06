VSM recebe hoje homenagem do Parlamento pelos seus 35 anos

Festa na agência cearense VSM Comunicação, que celebra seus primeiros 35 anos de exitosa atividade. Hoje, às 17 horas, a Assembleia Legislativa do Ceará promoverá sessão solene para homenagear a empresa que é comandada pelo jornalista Marcos André Borge. O evento foi requerido pelo presidente da casa, deputado Evandro Leitão, levando em conta a contribuição da VSM ao cenário da comunicação do estado.

Na solenidade, o empresário Lauro Fiuza Júnior, fundador do Grupo Servtec, falará sobre a relevância da comunicação na implantação das energias renováveis no Ceará, destacando a atuação pioneira da VSM Comunicação nesse contexto.

Além disso, algumas personalidades serão homenageadas por sua contribuição na trajetória da VSM. São elas: Lauro Fiuza Jr, Lúcio Brasileiro, Ricardo Kotscho, Heraldo Pereira, Cândido Pinheiro, Jorge Parente e Mansueto Almeida e, in memorian, Cássio Borges, Demócrito Dummar, Edilmar Norões, Júlio Trindade e João Batista Fujita.

A homenagem à VSM Comunicação deve-se ao pioneirismo da agência no setor, tendo sido a primeira agência de comunicação corporativa do Ceará, sendo a mais longeva das regiões Norte e Nordeste. Outras justificativas da sessão de hoje estão ligadas às conquistas da empresa ao longo das três últimas décadas, como única do segmento nas duas regiões a receber o prêmio nacional da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) e a primeira agência do País a obter o certificado ISO 9001.

Marcos André Borges destaca a importância do momento para a agência e para o segmento de Assessoria de Comunicação no Ceará, ressaltando que "a comunicação sempre foi essencial para as empresas, mas no cenário atual, em que as informações se propagam tão rapidamente, é imprescindível ter uma equipe de profissionais especializados olhando para esse setor em qualquer negócio”.

A VSM Comunicação, também, integra a única rede de agências de comunicação corporativa, com representação em todas os estados brasileiros, e atende vários clientes com abrangência nacional.

A homenagem aos 35 anos da VSM na Assembleia Legislativa do Ceará representa também uma celebração ao setor de comunicação corporativa cearense, que tanto cresceu nas últimas décadas e segue crescendo para atender às demandas do mercado.

"A comunicação é um setor que está sempre se transformando, e estar atento a essas mudanças foi fundamental para chegarmos até aqui. Nossa previsão é seguir inovando e se transformando para não apenas se adequar ao que o mercado pede, mas também ditar tendências", conclui Marcos André.