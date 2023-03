Vem aí o Fiec Summit 2023 com foco no Hidrogênio Verde

Com a expectativa de repetir o sucesso da primeira edição, realizada no ano passado, a Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) lançará no próximo dia 30 a segunda versão do Fiec Summit, que pretende – como em 2022 – atualizar números, pesquisas e perspectivas da produção do Hidrogênio Verde, já denominado de a energia do Século XXI.

O presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, o coordenador de energia da entidade, Joaquim Rolim, e o consultor Jurandir Pìcanço reunirão, no auditório da Casa da Indústria, empresários do setor de energias renováveis, autoridades dos governos estadual e federal e representantes da Academia para o evento de lançamento do Fiec Summit.

Antes do seu lançamento, o evento já provoca o interesse de empresas e organismos nacionais e estrangeiros ligados ao Hidrogênio Verde, razão pela qual a expectativa de Ricardo Cavalcante é de que ele possa ter o dobro de participantes do Fiec Summit do ano passado, que ocupou os dois auditórios do térreo da Casa da Indústria e mais dois dos pisos superiores, onde se realizaram reuniões de negócio.

Como o evento deste ano terá essa dimensão, sua organização começará mais cedo.

A solenidade de lançamento do Fiec Sumit 2023 terá transmissão online ao vivo.

O governo do estado, a UFC e a Fiec, que são parceiros no projeto de implantação do Hub do Hidrogênio no Pecém, estão de novo de mãos dadas para que se repetida o êxito da primeira edição do evento.