Vem aí a festa de entrega do Selo de Qualidade Empresarial Sebrae-CE

Duzentas e oitenta empresas cearenses receberão na próxima terça-feira, 21, no La Maison Dunas, o Selo de Qualidade Empresarial do Sebrae/CE- edição 2023.

Desde que foi criado, em 1996, o Selo de Qualidade já foi entregue a 3 mil empresas do Estado do Ceará.

O Selo de Qualidade Empresarial é um programa do Sebrae que estimula a implantação e a melhoria dos sistemas de gestão das empresas cearenses de serviços, contribuindo para a sua maior competitividade, qualidade, inovação e sustentabilidade.

O Selo destina-se, basicamente, às empresas dos segmentos de Alimentação fora do Lar (restaurantes, serviços de buffet, barracas de praia e bares), Lazer, Turismo e Eventos (agências de viagens, hotéis, pousadas e organizadoras de eventos), Saúde e Bem-Estar (salões de beleza, academias de musculação e ginástica, serviços de estética, clínicas, laboratórios e farmácias de manipulação) e Transporte (manutenção de veículos e oficinas de automóveis).

Em 2022 o programa contou com a participação de cerca de 350 empresas de todas as regiões do Ceará, das quais 188 obtiveram a certificação em uma das três categorias – Prata, Ouro e Diamante.

Essas empresas estão reunidas, hoje, no site: www.selosebrae.com.br.

Neste ano, o programa inscreveu 418 empresas, das quais 280 receberão a certificação na próxima terça-feira.

Todas as inscritas no programa passaram por criterioso processo de análise e avaliação do nível de maturidade do Sistema de Gestão, realizado por consultores contratados pelo Sebrae/CE.

Os resultados dessas análises foram submetidos aos membros do Comitê Gestor do programa, que é formado por representantes de 16 instituições empresariais e do poder público convidadas.

Com base na avaliação das informações, coube ao Comitê definir as empresas que receberão a certificação.

Semelhante a um processo de certificação, os certificados são categorizados com o selo Prata (de 60 a 74 pontos), Ouro (75 a 89 pontos) ou Diamante (90 a 100 pontos).

As empresas que se destacaram nesta edição, segundo os avaliadores, são aquelas que souberam adaptar seus processos às necessidades do período pós-pandemia e ao novo perfil do consumidor.