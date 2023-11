Unimed Fortaleza fatura R$ 1,1 bi e entrega prêmio a Empresas que Cuidam

Conteúdo apoiado por:

Este foi um ano de bons resultados para a Unimed Fortaleza – uma cooperativa de médicos com 4,2 mil profissionais associados, com uma carteira de 364 mil clientes de mais de 2 mil empresas de todos os portes, das quais 400 têm mais de 100 funcionários, e com um faturamento que fechará 2023 no patamar de R$ 1,1 bilhão.

Celebrando estes números, a Unimed e sua cúpula dirigente promoveram ontem à noite no auditório do edifício BS Design a festa de anúncio e entrega do Prêmio Empresas Que Cuidam, um evento destinado a iluminar as organizações empresariais, parceiras dela ou não, que se dedicam a cuidar das pessoas.

O presidente da Unimed Fortaleza, Marcos Aragão, abriu a solenidade que teve um caráter solene, mas informal pela alegria e pelos fortes aplausos das 300 pessoas presentes – a maioria das quais profissionais da área de Recursos Humanos – que se entusiasmaram ao anúncio de cada premiado.



Fabrício Martins, diretor comercial da Unimed Fortaleza, disse que o Prêmio Empresas Que Cuidam já pode ser considerado, na sua primeira edição, o Oscar dos Recursos Humanos do Ceará.

Também participaram da solenidade a superintendente de Mercado, Mariana Matos, e a diretora de Recursos Próprios da Unimed Fortaleza, Fernanda Colares.



Os vencedores do Prêmio Empresas Que Cuidam foram as seguintes:

Empresas Mercado Médio Porte: Nutrilite; Grande Porte: Cosampa Projetos (3º lugar), Pague Menos (2º lugar) e Solar Coca-Cola (1º lugar);

Empresas Clientes: Médio Porte: Poncetech (2º lugar) e MRH Gestão (1º lugar); Grande Porte: Instituto Atlântico (3º lugar), Pole Alimentos (2º lugar) e Atlântica Alimentos (1º lugar).

No final, foi anunciado o vencedor do Prêmio Profissional de RH do Ano. Sob demorados aplausos, o mestre de cerimônia disse em alto e bom som: "A vencedora é Bianca Lopes, diretora de Gente e Gestão da Atlântica Alimentos." O auditório veio abaixo com aplausos e gritos de viva.

O júri que elegeu os ganhadores foi composto por conhecidos e respeitados profissionais da área de Recursos Humanos. A foto e o nome de cada um dos jurados foram apresentados no telão e todos foram aplaudidos.