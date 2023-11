Sete empresas concorrem ao Prêmio Construtora do Ano, do Sinduscon

Conteúdo apoiado por:

Vem aí a 20ª edição do Prêmio da Construção, a grande festa da construção civil cearense, que será realizada no próximo dia 23, no Theatro José de Alencar.

Promovida pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon), a premiação abrangerá as categorias: Operário Padrão, Responsabilidade Social, Resgate Histórico, Tecnologia, Qualidade e Inovação, Desenvolvimento Setorial, Projeto Arquitetônico e Prêmio Construtora do Ano.

A escolha da Construtora do Ano usa uma metodologia de avaliação pautada na excelência dos quesitos: Gestão e Qualidade, Segurança do Trabalho, Sustentabilidade e Meio Ambiente. Estão concorrendo ao Prêmio as seguintes construtoras Correta, CR Duarte, Diagonal, Marquise, Moura Dubeux, Mota Machado e Victa.