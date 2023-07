Valor da produção do agro é de R$ 1,148 trilhão. Mato Grosso lidera

Eis a força da agro brasileiro: o Valor Bruto da Produção da Agropecuária (VBP) de 2023, com base nas informações de safras de junho, é de R$ 1,148 trilhão, ou seja, 2,6% superior ao do ano passado. A informação é do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

As lavouras lideraram o crescimento, com aumento do VBP de 4,9%, impulsionado pelo recorde da safra de grãos e pelos ganhos de produtividade. O valor da produção obtido pelas lavouras foi de RS$ 812,1 bilhões. O da pecuária, de R$ 336,6 bilhões, uma redução de 2,4% no VBP devida à retração da carne bovina e de frango.

Os produtos com melhor desempenho neste ano são amendoim, com aumento real de 8,9% no VBP, arroz 7,8%, banana 14,3%, cana de açúcar 11,9%, feijão 19,0 %, laranja 27,8%, mandioca 33,6%, milho 3,9%, soja 3,5%, tomate 14,3% e uva 3,8%.

Na pecuária, as maiores contribuições positivas vêm sendo dadas por suínos, leite e ovos. A balança comercial da pecuária mostra, de janeiro a junho, retração das carnes de -5,1 % em dólares. Porém esse mercado mostra-se bastante favorável às transações de carne de frango e carne suína.

Mato Grosso lidera o ranking com um VBP de R$ 186,9 bilhões; em segundo lugar, o Paraná, com R$ 146,6 bilhões; em terceiro, São Paulo, com R$ 139,4 bilhões; em quarto, Minas Gerais, com R$ 123,8 bilhões; em quinto, Goiás, com R$ 94,1 bilhões.

O Ceará é o 17º colocado, com um VBP de R$ 5,7 bilhões, atrás do Piauí, que é o 15º com R$ 12,9 bilhões; e de Pernambuco, com R$ 10,2 bilhões.