Governo Elmano de Freitas e agro cearense seguem de mãos dadas

Há, digamos assim, um clima não de passageira lua de mel, mas de firme, respeitosa e promissora relação entre a gestão do governador Elmano de Freitas e o setor da agropecuária do Ceará.

Há quatro dias, no Palácio da Abolição, em um evento que tratou de providências do governo na área do meio ambiente, uma das presenças mais citadas pelos oradores foi a do presidente da Faec – a Federação da Agricultura e Pecuária, Amílcar Silveira, que recebeu de Elmano um carinhoso tratamento.

No mesmo dia, em jantar organizado pela presidente do Lide-Ceará, Emília Buarque, o empresário Cristiano Maia, agropecuarista, carcinicultor e, ainda, fabricante de rações para animais, teve duas conversas reservadas com o governador, como revelou à coluna um industrial presente ao ágape. Abordado pela coluna, Cristiano fintou a curiosidade do colunista:

“Conversa com o governador não se desvenda”, disse ele do alto de sua longa experiência pessoal e política.

Mas não só o governador concede esse tratamento diferenciado à agropecuária. Alguns dos seus secretários o fazem, também, de que são exemplos o do Desenvolvimento Econômico, Salmito Filho, o de Recursos Hídricos, Robério Monteiro, e o Assessor Especial do governador, Nelson Martins.

Esta coluna pode assegurar que, hoje, as relações das lideranças da agropecuária cearense com o governo do estado estão em um nível melhor do que estiveram na administração do governador Camilo Santana, “e isto é produto da maneira como as duas partes encaminham suas posições e reivindicações, de modo franco, olho no olho, levando em conta o interesse público, pois, afinal, a agropecuária é empregadora intensiva de mão de obra e, no caso cearense, tem investido recursos próprios na importação e aplicação das últimas tecnologias”, como faz questão de dizer um produtor de algodão na Chapada do Apodi.

“Quem ganha com essa boa relação é a economia do Ceará”, comentou Cristiano Maia com a intenção de não deixar de todo sem resposta o curioso editor da coluna.

Emília Buarque que recebeu, com seu marido Sérgio Resende, o casal Lia e Elmano de Freitas, informou que o governador participará, em agosto, de um almoço com os empresários do Lide, que ouvirão dele uma exposição sobre os primeiros seis meses do seu governo.

Por sua vez, segundo o relato da presidente do Lide-Ceará, Elmano de Freitas disse a ela e aos seus convidados:

“Eu tenho uma regra comigo: eu acho que o governador é eleito para resolver problemas. Eu sou muito prático e darei o meu maior esforço”.