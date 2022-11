Unimed Fortaleza tem excelência na prevenção do tromboembolismo venoso (TEV)

Festa na Unimed Fortaleza! Ela acaba de receber a validação em boas práticas de segurança no mais alto nível de excelência na prevenção de TEV (Tromboembolismo Venoso).

O processo de validação foi realizado pelo Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente (IBSP), em parceria com a Sanofi, por meio do Programa TEV Safety Zone, que valida os níveis de excelência das instituições hospitalares na prestação desse serviço de atendimento.

Dados da Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia (SBTH) apontam que a doença é responsável por uma em cada quatro mortes em todo o mundo.

O reconhecimento acreditado ao Hospital Unimed reforça o apoio da Unimed Fortaleza à meta global da Assembleia Mundial da Saúde que é reduzir as mortes prematuras por doenças não transmissíveis em 25% até 2025.

O processo de certificação, baseado nas recomendações da Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), foi implementado no Hospital Unimed Fortaleza para prevenir possíveis falhas e garantir a utilização de procedimentos e recursos seguros para os pacientes durante a internação.

O resultado coloca a Unimed Fortaleza entre os dois hospitais de destaque no Nordeste e entre os 20 hospitais do Brasil que receberam a mais alta validação de prevenção do TEV.

De acordo com o IBSP, o Hospital Unimed Fortaleza destacou-se pelo envolvimento da alta gestão no combate e prevenção de TEV, conduzindo as linhas de cuidado da doença de forma estratégica, com protocolos informatizados e ajustáveis a mudanças para melhorias no processo.

“O tromboembolismo venoso é uma complicação comum em pacientes hospitalizados. Então, é realmente muito necessária uma atuação forte na prevenção. E nós ficamos imensamente felizes em receber esse selo, mas sobretudo em saber, pela equipe de auditoria do IBSP, que temos, entre os pontos fortes das boas práticas, a transparência e a coerência dos nossos profissionais por dominarem plenamente o protocolo de prevenção ao TEV e, também, por fazermos parte do grupo seleto de hospitais que têm esse reconhecimento. Isso demonstra o alto nível de excelência do Hospital Unimed Fortaleza, mas é como sempre digo: um nível que segue em um estado dinâmico, porque acreditamos que podemos ser cada vez melhores no que fazemos”, como afirma o Dr. Julimar Meneses - coordenador médico do Centro de Estudos da Unimed Fortaleza.

O tromboembolismo venoso acontece quando um coágulo se forma na circulação sanguínea, prejudicando o fluxo de sangue nas veias pelo organismo. Essa doença é muito comum e, quando não tratada corretamente, pode agravar-se e até levar à morte. [fonte: pfizer.com.br]