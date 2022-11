Exportações do Ceará, de janeiro a setembro deste ano, caíram 19,3%

De janeiro a setembro deste ano, isto é, em três dos quatro trimestres de 2022, as exportações cearenses alcançaram a marca de US$ 1,86 bilhão, uma surpreendente queda de 19,3% em relação ao mesmo período do ano passado, no qual o valor exportado foi de US$ 2,059 bilhões.

Com o, o Ceará segue ocupando a terceira colocação no ranking das exportações dos estados nordestinos, que é liderado pela Bahia, com vendas para o exterior equivalentes a US$ 10,52 bilhões, um incremento de 43,8% em relação a janeiro a setembro de 2021.

Em segundo lugar, o estado do Maranhão, com exportações da ordem de US$ 4,5 bilhões – um aumento de 34% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Nessa lista de ranqueados, o estado de Pernambuco é o quarto colocado, atrás do Ceará, com exportações equivalentes a US$ 1,78 bilhão, representando um incremento de 15,6 bilhões.

Em quinto lugar, está o Piauí, com exportações cujo valor alcançou US$ 1,25 bilhão, representando um aumento de 71,2% comparativamente com o de 2021, que alcançou US$ 734,6 milhões.

Em sexto lugar, o Rio Grande do Norte, com US$ 560,8 milhões, ou 83,1% a mais do que as exportações de janeiro a setembro de 2021.

Em sétimo lugar, Alagoas, com US$ 364,5 milhões – ou 60,7% a mais do que no ano passado.

Em oitavo, a Paraíba, com US$ 104,6 milhões – incremento de 9,4%.

Em nono lugar, Sergipe, com US$ 80,8 milhões – ou seja, 110,6% a mais do que no mesmo período de 2021.

A região Nordeste exportou de janeiro a setembro deste ano o equivalente a US$ 21,058 bilhões – 34,2% a mais do que no mesmo período do ano anterior. Isto corresponde a 8,30% do total das exportações brasileiras.

Os dados foram fornecidos à coluna pela Sedet, com base no Comex Stat, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) que cuida das estatísticas do comércio exterior brasileiro.

No Ceará, os produtos ferro e aço seguem liderando a pauta das exportações do estado. De janeiro a setembro deste ano, elas equivaleram a US$ 1 bilhão, o que significa uma queda forte de 19% em relação ao mesmo período de 2021.

Em segundo lugar, o setor de calçados, com exportações de US$ 221,40 milhões – um incremento de 39,2%.

Em terceiro, as máquinas e os equipamentos elétricos, com US$ 36,3 milhões – ou seja, uma redução de 75,2%.

Em quarto lugar, as castanhas de caju, com exportações equivalentes a US$ 47,7 milhões – queda de 31,4%.

Em quinto lugar, as frutas, com vendas de US$ 38,8 milhões – com queda de 19%.

EMPRESÁRIOS PREOCUPADOS

Ontem, empresários do comércio e da agropecuária manifestaram a esta coluna sua preocupação “com os últimos acontecimentos”, ou seja, com a interdição de rodovias pelas quais trafegam os caminhões transportadores das mercadorias que garantem o abastecimento da população brasileira.

O dono de uma pequena rede cearense de supermercados disse temer que essas paralisações interrompam o fluxo normal de entrega de alimentos.

“O momento é de acalmar os ânimos, de serenar os espíritos”, como afirmou um empresário pecuarista, cujo negócio não foi ainda atingido pelo movimento dos caminhoneiros, que, aliás, depois do pronunciamento de ontem do presidente Bolsonaro, perdeu força.