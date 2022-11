Faec promoverá debate científico sobre a próxima estação de chuvas

No próximo dia 19, em sua sede, na Avenida Eduardo Girão, no bairro do Jardim América, a Federação da Agricultura do Ceará (Faec), promoverá uma reunião científica com alguns dos mais importantes especialistas no estudo e observação do clima.

Entre esses especialistas, incluem-se o alagoano Luiz Carlos Molion, da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), opaulista Francisco ee Assis Diniz, do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), e o cearense Eduardo Sávio Martins, presidente da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

O presidente da Faec, agropecuarista Amílcar Silveira, disse à coluna que o objetivo do debate, que começará às 8 horas e se estenderá até o meio-dia daquela data, é obter dos expositores informações que permitam ao homem do campo “organizar-se e planejar-se para investir, plantar e colher sem correr riscos, sabendo se vai chover, quando vai chover, em que lugar choverá e qual será a pluviometria prevista”.

Ao colocar frente a frente cientistas da área da meteorologia, com posições antagônicas a respeito do tema, a Faec pretende, segundo seu presidente, estimular o debate e, ao mesmo tempo, obter informações que permitam ao agricultor do Ceará investir sem correr o risco de sofrer prejuízo por falta de chuva (80% da agricultura cearense são praticados em sequeiro, ou seja, dependendo apenas das precipitações pluviais).

Para esse evento, estão sendo convidados os presidentes de todos os sindicatos rurais do Ceará e, também, empresários da agropecuária que igualmente têm interesse em obter de fontes seguras os prognósticos sobre a próxima estaçãochuvosa do Ceará e do Nordeste.