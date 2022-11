Evangelho de hoje, 3ª feira, 01/11 (Lc 14, 15-24)

Naquele tempo: Um homem que estava à mesa, disse a Jesus: 'Feliz aquele que come o pão no Reino de Deus!' Jesus respondeu: 'Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: 'Vinde, pois tudo está pronto'. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: 'Comprei um campo, e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas'. Um outro disse: 'Comprei cinco juntas de bois, e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas'. Um terceiro disse: 'Acabo de me casar e, por isso, não posso ir'. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: 'Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos'. O empregado disse: 'Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar'. O patrão disse ao empregado: 'Sai pelas estradas e atalhos, e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete.'

Reflexão – As nossas desculpas e justificativas para não aceitar o convite de Jesus.

O convite para o Banquete no Reino de Deus nos é feito a cada momento da nossa vida em qualquer tempo e situação que estejamos, no entanto, nem sempre estamos dispostos a aceitar esse chamado. Jesus continua nos chamando, mas há coisas “lícitas” que nos impedem de aceitar o Seu convite para participarmos do Seu Reino, desde já. A parábola do banquete é, portanto, uma mensagem que abre os nossos olhos para as realidades de Deus que deixamos de usufruir em vista das nossas “ocupações” sem percebermos que, mais tarde, talvez não tenhamos o tempo hábil para desfrutar. Para cada um de nós há um lugar reservado a fim de que nos fartemos com o alimento adequado para a nossa alma. No entanto, da mesma forma como na Parábola, nós vivemos dando desculpas e justificativas para não aceitar o convite de Jesus. Muitas vezes nós nos escusamos de entrar no reino dos céus por causa das nossas ocupações. Só aceitamos o convite que Jesus nos faz quando nos convém, por isso, damos preferência aos nossos negócios e interesses pessoais e desprezamos o pão de Deus preferindo nos deliciar com o pão do mundo. Esta é uma verdade factual na nossa vida. No entanto, Jesus continua a nos atrair quando acena para os coxos, os cegos, os aleijados, os pobres e miseráveis. Muitas vezes precisamos mesmo sentirmo-nos assim, para que o convite de Jesus seja aceito por nós. “Feliz é aquele que come o pão no reino de Deus”! Felizes nós seremos quando, reconhecendo as nossas deformidades, buscarmos o alimento de Deus que nos é dado na Sua Palavra, na Eucaristia, na Oração, na Adoração ao Santíssimo, no estar em comunidade no serviço e no amor. - Você já aceitou o convite para participar do banquete do reino de Deus? – Você tem certeza de que tem atendido ao convite de Jesus? – A que alimento você tem dado prioridade para saciar a sua fome: ao pão do céu ou ao pão do mundo? - O que tem sido mais importante para você: o banquete de Deus ou as suas ocupações e preocupações?

Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO