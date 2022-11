S. Francisco: Ramal do Salgado será prioridade de Elmano Freitas

Fonte ligada ao governador eleito do Ceará, Elmano Freitas, do PT, revelou ontem a esta coluna que o projeto de construção do Ramal do Salgado, última etapa do Projeto São Francisco de Integração de Bacias, será uma prioridade da futura gestão estadual.

Elmano – adiantou a fonte – “considera esse empreendimento vital para o desenvolvimento econômico e social do estado”.

Já licitado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), o Ramal do Salgado, que encurtará em cerca de 150 quilômetros a viagem das águas do rio São Francisco até o açude Castanhão, está orçado em cerca de R$ 700 milhões.

Por enquanto, a longa viagem das águas do São Francisco em território cearense começa na barragem do Jati, no Sul do Estado, ganha um trecho do Cinturão das Águas do Ceará (CAC), chega ao riacho dos Porcos por cujo leito alcança o rio Salgado, que as despeja no Jaguaribe, que as lançam no Castanhão poucos quilômetros depois.

Com a posse do eleito presidente Lula, no dia 1º de janeiro de 2023, haverá troca de ministro no MDR, cujo nome, numa possível reforma administrativa, poderá mudar de novo (já se chamou Ministério do Interior e Ministério da Integração Nacional).

Muito provavelmente, o titular da pasta será um nordestino, com ou sem ligação com o Projeto São Francisco. Se for um baiano – que tradicionalmente defende a preservação do manancial do rio São Francisco para beneficiar apenas Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco – o Canal do Salgado e o Canal do Apodi, em construção, poderão enfrentar entraves e atrasos.

Mas o PT do Ceará é muito forte junto ao presidente eleito, razão pela qual há otimismo não apenas na Secretaria de Recursos Hídricos (SRH), dirigida pelo engenheiro Francisco Teixeira, um especialista na área, como no entorno do governador eleito Elmano Freitas.

Além disso, o ex-governador Camilo Santana, senador eleito pelo Ceará, conhece muito bem o projeto do Ramal do Salgado e a importância que ele tem não só para o abastecimento humano, mas também para os projetos de agricultura irrigada que se desenvolvem no Vale do Jaguaribe.

“Com o apoio do senador Camilo Santana que vamos contar para assegurar os recursos orçamentários necessários para a construção do Ramal do Salgado até o fim de 2024”, disse, esperançosa, a mesma fonte.