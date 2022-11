Ceasa Ceará receberá congêneres da América Latina

Para celebrar seu cinquentenário no próximo dia 9, a Ceasa-Ceará promoverá um café da manhã com todos os seus funcionários e colaboradores no entreposto de Maracanaú.

No dia seguinte, no hotel Oásis Atlântico, das 8 às 18 horas, a empresa receberá presidentes e permissionários das Ceasas de todo o país e, também, suas congêneres do México, Argentina, Paraguai e Uruguai, que se reunirão aqui no Encontro da Federação Latino-Americana de Mercados de Abastecimento, do qual participarão, também, representantes da FAO (Fundo das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura).

Haverá palestra da secretária do Desenvolvimento Agrário do estado, Ana Teresa de Carvalho, que falará sobre “A importância da comercialização para o fortalecimento da agricultura no Ceará”; seguindo-se um debate sobre os temas: regulamento de mercado; combate ao desperdício de alimentos; comercialização – oportunidades e ameaças; e Privatização: Perspectivas e resultados.

No dia 11, os participantes nacionais e estrangeiros visitarão a Ceasa Ceará, em Maracanaú.