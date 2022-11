Embraer na Web Summit de Lisboa, que começará amanhã

Em mensagem a esta coluna, a Embraer informa que a Embraer-X, braço de inovação disruptiva da empresa, participará pela primeira vez do Web Summit Lisboa 2022, um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do mundo.

A empresa tomará parte de dois painéis no Pavilhão Brasil Apex, amanhã, quarta-feira, 2, e depois, dia 3, nos quais pretende discutir os impactos e as novas oportunidades criadas pela revolução digital para o segmento da mobilidade.

As apresentações destacam a jornada de adoção de tecnologias e a forma de trabalho digital por parte da Embraer, incluindo a decisão de criação da Embraer-X e a incubação de novos negócios, como a Eve Air Mobility, criada em 2020 para acelerar o desenvolvimento da indústria de Mobilidade Aérea Urbana e que este ano realizou um bem-sucedido processo de spin-off, tornando-se uma empresa independente com ações negociadas na bolsa de Nova York.

A Eve também estará presente no Web Summit e seu co-CEO, André Stein, participará do painel “Eve - 3D mobility is coming to a city near you”, na sexta-feira, 4.



Outro negócio que está sendo incubado dentro da Embraer-X é o Beacon, em fase de aceleração e buscando parceiro para escalar.

Beacon é uma plataforma digital de colaboração que já começou a transformar as operações de manutenção aeronáutica com foco inicial no conceito de retorno rápido à operação ou RTS – Return ToService, em inglês.



“A Embraer-X possui um histórico já reconhecido como incubadora de novos negócios e estamos sempre buscando ampliar a nossa atuação no ecossistema de inovação”, disse Daniel Moczydlower, head de Inovação e Transformação Digital da Embraer e presidente e CEO da Embraer-X.

“Participar do Web Summit é uma excelente oportunidade para identificar parcerias e colaborações com outras empresas inovadoras, com investidores e com startups de base tecnológica”, completa ele.